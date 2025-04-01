Зірка "Голосу країни" стала мамою і показала перше фото з новонародженою донькою

Фіналістка проєкту "Голос країни-12" і колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко, яка в жовтні 2024 року вийшла заміж , повідомила в мережі, що народила доньку.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Радісна подія сталася вчора, 31 березня.

"Наша найбільша любов. Спасибі, що вибрала нас", - підписала перше фото з новонародженою молода мама.

Як саме назвали дитину та інші подробиці пологів, співачка поки що не стала розкривати. Також вона показала в блозі коротке відео, як її чоловік носить на руках доньку.



Інесса Грицаєнко вперше стала мамою (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Що відомо про Інессу Грицаєнко

Співачці 25 років. З самого дитинства вона мріяла про музичну кар'єру, у 14 років переїхала до Києва і почала підробляти.

У 2022 році засвітилася на проєкті "Голос країни-12". Вона виконала хіт "Гуси" в незвичній джазовій манері, і до неї розвернулися всі судді шоу. Інесса Грицаєнко обрала Надю Дорофєєву, однак виграти їй не вдалося.

Втім невдача не зупинила її. Разом зі своєю сестрою Аліною Назаришиною, яка грає на саксофоні, вона створила гурт SESTRA.

За 2,5 роки дівчата записали близько 25 пісень, найвідоміші з яких - "У мирному Києві" та "Молюся і вірю".

Утім, наприкінці 2024 року сестри вирішили закрити свій проєкт. Саме тоді Грицаєнко оголосила про свою вагітність.



Інесса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Що відомо про чоловіка Інесси Грицаєнко

Про свого чоловіка співачка практично нічого не розповідає і не показує його обличчя. Відомо, що пара познайомилася через спільних знайомих. Грицаєнко зазначила, що це саме та людина, яка загоїла її рани.

У жовтні 2024 року пара зіграла весілля, на якому зміг бути присутнім батько співачки, який зараз служить у лавах ЗСУ.

Наприкінці 2024 року вона оголосила про свою вагітність, а через кілька місяців влаштувала вечірку гендер-паті, щоб дізнатися стать дитини.



Співачка з коханим під час весілля (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

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