38-річна Меган Фокс стала мамою вчетверте: перші подробиці

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram батька дитини, репера Колсона Бейкера, більш відомого як Machine Gun Kelly.

Стало відомо, що у пари у четвер народилася донька.

"Вона нарешті тут. Наше маленьке небесне насіннячко", - підписав відео Machine Gun Kelly.

На відео репер тримає новонароджену доньку за крихітні ручки.

Що відомо про особисте життя Меган Фокс

Меган Фокс була понад 10 років у шлюбі з відомим актором Браяном Остіном Гріном. У пари є троє синів: Ноа Шеннон Грін (2012 р. н.), Боді Ренсом Грін (2014 р. н.) і Джорні Рівер Грін (2016 р. н.).



Меган Фокс і Браян Остін Грін (фото: Getty Images)

У 2020 році стало відомо, що акторка після сварки з чоловіком закрутила роман з Machine Gun Kelly.

У 2022 пара навіть заручилася і чекала на спільну дитину, але у Фокс стався викидень на 10-му тижні.

У 2023 році стало відомо, що пара посварилася, але вони все одно періодично з'являлися разом на публіці.

У листопаді 2024 року акторка оголосила, що чекає на четверту дитину, а в грудні у ЗМІ з'явилася інформація, що вона остаточно кинула Machine Gun Kelly.



Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

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