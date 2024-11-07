Зірка Голлівуду "втекла" зі США після перемоги Трампа

Відома актриса Америка Феррера, яка зіграла у фільмі "Барбі" та серіалі "Дурнушка" (Ugly Betty) наважилася на переїзд зі США. Зірка Голлівуду підтримувала кандидатуру Камали Харріс, а після перемоги Дональда Трампа на виборах вирушила до іншої країни.

Що відомо про переїзд Феррери і чи повернеться вона до США, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Куди поїхала актриса

Так, інсайдери заявили, що після перемоги Трампа на виборах зірка захотіла вирушити на пошуки кращих можливостей. Їх вона нібито шукатиме у Великій Британії.

Феррера, за даними видання, спробує побудувати нове життя в іншій країні разом з чоловіком та двома дітьми.

"Вона спустошена тим, що Камала програла", - стверджують інсайдери.

Америка Феррера (фото: instagram.com/americaferrera)

Однак повідомляється, що "втеча" Феррери не свідчить про закінчення її кар'єри в Голлівуді. Навіть у разі переїзду вона нібито хоче "зберегти присутність" у США, щоб продовжувати працювати та боротися за права людей.

"Вона продовжить свою присутність у США в роботі та для боротьби за права латиноамериканців та жінок, але за кордоном вона житиме заради сім'ї та освіти своїх дітей", - стверджують інсайдери.

Феррера та її чоловік (фото: instagram.com/americaferrera)

"Вона хоче, щоб у них були найкращі можливості, і саме тому життя за кордоном відіграє вирішальне значення. Вона не залишає США, вона розставляє пріоритети у своєму житті та зосереджується на важливості для своїх дітей", - додали вони.

До речі, Америку вже помітили у Лондоні. Там вона відвідувала приватну школу. Через це джерела припустили, що актриса підшукує навчальний заклад для дітей та вирішила переїжджати саме до столиці Великобританії.

Чим відома Америка Феррера

Актрисі 40 років. Вона народилася у Лос-Анджелесі, в сім'ї емігрантів. Свою кар'єру Ферерра побудувала у США.

Вона зіграла головну роль у серіалі "Дурнушка" (Ugly Betty). Робота над цим телепроектом принесла Америці "Еммі" та "Золотий глобус". Крім цього, актриса знімалася у "CSI: Місце злочину".

А 2023 року на екрани вийшов фільм "Барбі", в якому Феррера зіграла Глорію. Також актриса активно бореться за права латиноамериканців.

Вибори в США - що потрібно знати

5 листопада у США відбулися президентські вибори. Основних претендентів було двоє: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Харріс - від Демократичної.

Результати виборів у США (фото: Getty Images)

6 листопада, ще до офіційного оголошення результатів виборів, Трамп заявив про перемогу. Він оголосив себе новообраним президентом під час виступу перед шанувальниками. І вже невдовзі лідери інших країн привітали його з перемогою.