Звезда Голливуда "сбежала" из США после победы Трампа
Известная актриса Америка Феррера, сыгравшая в фильме "Барби" и сериале "Дурнушка" (Ugly Betty) решилась на переезд из США. Звезда Голливуда поддерживала кандидатуру Камалы Харрис, а после победы Дональда Трампа на выборах отправилась в другую страну.
Что известно о переезде Ферреры и вернется ли она в США, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Куда уехала актриса
Так, инсайдеры заявили, что после победы Трампа на выборах звезда решила отправиться на "поиски лучших возможностей". Их она якобы будет искать в Великобритании.
Феррера, по данным издания, попытается построить новую жизнь в другой стране вместе с мужем и двумя детьми.
"Она опустошена тем, что Камала проиграла", - утверждают инсайдеры.
Америка Феррера (фото: instagram.com/americaferrera)
Однако сообщается, что "побег" Ферреры не свидетельствует об окончании ее карьеры в Голливуде. Даже в случае переезда она якобы хочет "сохранить присутствие" в США, чтобы продолжать работать и бороться за права людей.
"Она продолжит свое присутствие в США в работе и для борьбы за права латиноамериканцев и женщин, но за границей она будет жить ради семьи и образования своих детей", - утверждают инсайдеры.
Феррера и ее муж (фото: instagram.com/americaferrera)
"Она хочет, чтобы у них были наилучшие возможности, и именно поэтому жизнь за границей играет решающее значение. Она не покидает США, она расставляет приоритеты в своей жизни и сосредотачивается на важности для своих детей", - добавили они.
К слову, Америку уже заметили в Лондоне. Там она посещала частную школу. Из-за этого источники предположили, что актриса подыскивает учебное заведение для детей и решила переезжать именно в столицу Великобритании.
Чем известна Америка Феррера
Актрисе 40 лет. Она родилась в Лос-Анджелесе, в семье эмигрантов. Свою карьеру Ферерра построила в США.
Она сыграла главную роль в сериале "Дурнушка" (Ugly Betty). Работа над этим телепроектом принесла Америке "Эмми" и "Золотой глобус". Кроме этого, актриса снималась в "CSI: Место преступления".
А в 2023 году на экраны вышел фильм "Барби", в котором Феррера сыграла Глорию.Также актриса активно борется за права латиноамериканцев.
Выборы в США - что нужно знать
5 ноября в США прошли президентские выборы. Основных претендентов было двое: Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис - от Демократической.
Результаты выборов в США (фото: Getty Images)
6 ноября, еще до официального объявления результатов выборов, Трамп заявил о победе. Он объявил себя новоизбранным президентом во время выступления перед поклонниками. И уже вскоре лидеры других стран поздравили его с победой.
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