Звезда Голливуда "сбежала" из США после победы Трампа

Известная актриса Америка Феррера, сыгравшая в фильме "Барби" и сериале "Дурнушка" (Ugly Betty) решилась на переезд из США. Звезда Голливуда поддерживала кандидатуру Камалы Харрис, а после победы Дональда Трампа на выборах отправилась в другую страну.

Что известно о переезде Ферреры и вернется ли она в США, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail .

Куда уехала актриса

Так, инсайдеры заявили, что после победы Трампа на выборах звезда решила отправиться на "поиски лучших возможностей". Их она якобы будет искать в Великобритании.

Феррера, по данным издания, попытается построить новую жизнь в другой стране вместе с мужем и двумя детьми.

"Она опустошена тем, что Камала проиграла", - утверждают инсайдеры.

Америка Феррера (фото: instagram.com/americaferrera)

Однако сообщается, что "побег" Ферреры не свидетельствует об окончании ее карьеры в Голливуде. Даже в случае переезда она якобы хочет "сохранить присутствие" в США, чтобы продолжать работать и бороться за права людей.

"Она продолжит свое присутствие в США в работе и для борьбы за права латиноамериканцев и женщин, но за границей она будет жить ради семьи и образования своих детей", - утверждают инсайдеры.

Феррера и ее муж (фото: instagram.com/americaferrera)

"Она хочет, чтобы у них были наилучшие возможности, и именно поэтому жизнь за границей играет решающее значение. Она не покидает США, она расставляет приоритеты в своей жизни и сосредотачивается на важности для своих детей", - добавили они.

К слову, Америку уже заметили в Лондоне. Там она посещала частную школу. Из-за этого источники предположили, что актриса подыскивает учебное заведение для детей и решила переезжать именно в столицу Великобритании.

Чем известна Америка Феррера

Актрисе 40 лет. Она родилась в Лос-Анджелесе, в семье эмигрантов. Свою карьеру Ферерра построила в США.

Она сыграла главную роль в сериале "Дурнушка" (Ugly Betty). Работа над этим телепроектом принесла Америке "Эмми" и "Золотой глобус". Кроме этого, актриса снималась в "CSI: Место преступления".

А в 2023 году на экраны вышел фильм "Барби", в котором Феррера сыграла Глорию.Также актриса активно борется за права латиноамериканцев.

Выборы в США - что нужно знать

5 ноября в США прошли президентские выборы. Основных претендентов было двое: Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис - от Демократической.

Результаты выборов в США (фото: Getty Images)

6 ноября, еще до официального объявления результатов выборов, Трамп заявил о победе. Он объявил себя новоизбранным президентом во время выступления перед поклонниками. И уже вскоре лидеры других стран поздравили его с победой.