Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт вдруге став батьком (фото)

Руперт поділився у соцмережах зворушливим фото доньки в боді з її іменем.

"Таємна дитина трохи розсекречена. Представляю Голді Г. Грінт. Малюк на 10/10 (поки що)", - жартівливо написав Грінт. Донька Руперта Грінта (фото: instagram.com/rupertgrint)

До слова, раніше зірку "Гаррі Поттера" сфотографували під час прогулянки з коханою Джорджою Грум та їхньою новонародженою дитиною.

Обличчя дитини роздивитися не вдалося, проте журналісти помітили, що дівчинка успадкувала руде волосся від знаменитого батька.

Rupert Grint is officially a father of two! He and his partner, Georgia Groome, were spotted today in Hampstead, London, with a newborn. I'm so happy for them — and honestly not too surprised they managed to keep it under wraps for so long, just like they did with Wednesday. pic.twitter.com/H1REX6iSqb