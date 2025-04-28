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Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт во второй раз стал отцом (фото)

Понедельник 28 апреля 2025 10:50
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Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт во второй раз стал отцом (фото) Руперт Гринт (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

36-летний звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт, известный по роли волшебного Рона Уизли, во второй раз стал отцом. У него родилась дочь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актера.

Руперт поделился в соцсетях трогательным фото дочери в боди с ее именем.

"Тайный ребенок немного рассекречен. Представляю Голди Г. Гринт. Малыш на 10/10 (пока что)", - шутливо написал Гринт.Звезда &quot;Гарри Поттера&quot; Руперт Гринт во второй раз стал отцом (фото)Дочь Руперта Гринта (фото: instagram.com/rupertgrint)

К слову, ранее звезду "Гарри Поттера" сфотографировали во время прогулки с возлюбленной Джорджой Грум и их новорожденным ребенком.

Лицо ребенка рассмотреть не удалось, однако журналисты заметили, что девочка унаследовала рыжие волосы от знаменитого отца.

Напомним, исполнитель роли Рональда Уизли в саге о волшебнике со шрамом счастлив в отношениях с Джорджией с 2011-го года.

Влюбленные сыграли свадьбу в 2018-м, а через два года у пары родилась дочь. Девочку назвали Уэнсдей.Звезда &quot;Гарри Поттера&quot; Руперт Гринт во второй раз стал отцом (фото)Руперт Гринт с дочкой Уэнсдей (фото: instagram.com/rupertgrint)

Несмотря на многолетние отношения, Руперту и Джорджии понадобилось время, чтобы достичь полного взаимопонимания.

В одном из интервью актер признался, что за эти годы они с любимой стали настоящими лучшими друзьями: их объединяют общие ценности и взгляды на жизнь, поэтому они кажутся неразделимыми.

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Гарри Поттер Звёзды Рождение ребенка
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