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Зірка фільмів "Шкільний мюзикл" показалася з новонародженою донькою: зворушливі фото

Ешлі Тісдейл (фото: instagram.com/ashleytisdale)
Автор: Любов Блажко

Ешлі Тісдейл, американська виконавиця та акторка, місяць тому вдруге стала мамою. Тепер зірка поділилася в мережі серією зворушливих кадрів.

Що показала 39-річна знаменитість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Ешлі Тісдейл показала доньку

Виконавиця ролі Шарпей Еванс у серії фільмів "Шкільний мюзикл" замилувала підписників сімейним контентом. Зокрема, вона показала новонароджену донечку Емерсон, яка з'явилася на світ 6 вересня. У підписі до фото акторка зізналася, що не може повірити, що вже минув місяць з моменту народження доньки, і намагається насолоджуватися кожною миттю разом з нею.

Ешлі Тісдейл показала маленьку доньку (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

На кадрах можна побачити, як малеча спить у ліжечку або як за нею доглядають батько та її старша сестричка Джупітер Айріс, якій три роки. Крім того, на інших знімках – сама акторку, яка ніжно пригортає до себе маля.

Ешлі Тісдейл вдруге стала мамою (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Реакція мережі

Колеги та підписники засипали зіркову родину компліментами та приємними побажаннями для Емерсон. Ось деякі з них:

  • "Яка вона мила! Вона просто красуня!"
  • "Джупітер теж дуже мила поруч із нею!"
  • "Безмежно раді за вас усіх!"
  • "Яка красуня! Емерсон - це маленьке сонечко"
  • "Насолоджуйся кожним благословенним моментом"
  • "Прекрасно, Ешлі, твоя маленька любов наймиліша!"
  • "Нехай Бог благословить вас"
  • "Ти виглядаєш такою щасливою, впевненою і наповненою"
  • "Щасливий перший місяць!"
  • "Вітаю! Сподіваюся, ти відчуваєш щастя повною мірою від свого материнства!".

Нагадаємо, Ешлі Тісдейл - співачка в стилі попрок та денс-поп, але найбільшу популярність їй принесла роль у фільмі "Шкільний мюзикл". Свій дебютний альбом вона випустила у 2007 році, і він посів п'яте місце на "Billboard 200", продавшись у кількості 64 тисячі копій за перший тиждень.

За свого обранця Крістофера Френча акторка вийшла заміж у 2014 році. Раніше у неї також були стосунки з Джаредом Мурілло та Скотом Спіром.

Родина Ешлі Тісдейл (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Сторінка селебриті в Instagram налічує понад 16 мільйонів підписників. У блозі вона часто ділиться теплими сімейними моментами, новинами про кар'єру, демонструє модні вбрання і секрети краси.

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