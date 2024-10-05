Звезда фильмов "Школьный мюзикл" показалась с новорожденной дочкой: трогательные фото

Эшли Тисдейл, американская исполнительница и актриса, месяц назад во второй раз стала мамой. Теперь звезда поделилась в сети серией трогательных кадров.
Что показала 39-летняя знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Исполнительница роли Шарпей Эванс в серии фильмов "Школьный мюзикл" восхитила подписчиков семейным контентом. В частности, она показала новорожденную дочь Эмерсон, появившуюся на свет 6 сентября. В подписи к фото актриса призналась, что не может поверить, что уже прошел месяц с момента рождения дочери, и пытается наслаждаться каждым мгновением вместе с ней.
На кадрах можно увидеть, как малышка спит в кроватке или как за ней ухаживают отец и ее старшая сестренка Джупитер Айрис, которой три года. Кроме того, на других снимках - сама актриса, которая нежно прижимает к себе девочку.
Коллеги и подписчики засыпали звездную семью комплиментами и приятными пожеланиями для Эмерсон. Вот некоторые из них:
Напомним, Эшли Тисдейл - певица в стиле поп-рок и дэнс-поп, но наибольшую популярность ей принесла роль в фильме "Школьный мюзикл". Свой дебютный альбом она выпустила в 2007 году, и он занял пятое место на "Billboard 200", продаваясь в количестве 64 тисячи копий за первую неделю.
За своего избранника Кристофера Френча актриса вышла замуж в 2014 году. Ранее у нее также были отношения с Джаредом Мурилло и Скоттом Спиром.
Страница селебрити в Instagram насчитывает более 16 миллионов подписчиков. В блоге она часто делится теплыми семейными моментами, новостями о карьере, демонстрирует модные наряды и секреты красоты.
Также жена экс-холостяка Чмерковского восхитила кадрами с 2-месячным сыном Миланом.
А еще стало известно, что Эминем впервые станет дедушкой.