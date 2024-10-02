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Дружина екс-"холостяка" Чмерковського замилувала кадрами з 2-місячним сином Міланом

Середа 02 жовтня 2024 19:55
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Дружина екс-"холостяка" Чмерковського замилувала кадрами з 2-місячним сином Міланом Макс Чмерковський з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/petamurgatroyd)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина хореографа та героя першого сезону українського "Холостяка" Максима Чмерковського, танцівниця Пета Маргатройд, потішила фоловерів кадрами з 2-місячним синочком Міланом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці судді "Танців із зірками".

Танцівниця підкорила шанувальників новими знімками, де вона проводить час із малюком, насолоджуючись переглядом фільму.

Пета гралася з хлопчиком, ніжно гладила його і спілкувалася.

Дружина екс-&quot;холостяка&quot; Чмерковського замилувала кадрами з 2-місячним сином Міланом

Маленький Мілан, одягнений у смугасте боді, спокійно лежав поруч із мамою, уважно стежачи за кожним її рухом.

"Малюки та Netflix", - лаконічно підписала відео багатодітна матуся.

Дружина екс-&quot;холостяка&quot; Чмерковського замилувала кадрами з 2-місячним сином МіланомДружина екс-&quot;холостяка&quot; Чмерковського замилувала кадрами з 2-місячним сином Міланом

Скріншот

Нагадаємо, Макс Чмерковський з 2012 року у стосунках з танцівницею Петою Маргатройд. 4 січня 2017 року у пари народився син Шей Александер. Після народження первістка вони зіграли весілля.

Згодом у них народився другий син Ріо, якому зараз один рік. Через чотири місяці після цього подружжя повідомило, що знову чекає на дитину. Тепер вони виховують ще одного хлопчика.

Дружина екс-&quot;холостяка&quot; Чмерковського замилувала кадрами з 2-місячним сином Міланом

Дружина екс-&quot;холостяка&quot; Чмерковського замилувала кадрами з 2-місячним сином Міланом

Макс Чмерковський з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/petamurgatroyd)

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