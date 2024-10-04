Емінем вперше стане дідусем: фани побачили репера зі сльозами на очах (відео)

51-річний репер Маршалл Метерс, більш відомий як Емінем, повідомив радісну новину - скоро він стане дідусем. У своєму новому кліпі на пісню "Temporary" виконавець поділився безліччю особистих моментів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал знаменитості.

Справжнім сюрпризом для шанувальників культового репера став його новий кліп на пісню "Temporary", записану в дуеті зі Скайлар Грей. Трек присвячений його доньці Гейлі, а сам ролик складено з сімейних архівних відео та свіжих кадрів, знятих під час її нещодавнього весілля.

"Дорога, будь сильною, я знаю, що я був твоєю опорою. І я все ще залишаюся нею, прощатися завжди нелегко, чому ти плачеш? Просто зупинись. Гейлі, дитинко, витри сльози, це не назавжди", - йдеться в тексті пісні.

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Плакала не тільки Гейлі, а й сам Емінем. Побачивши свою дочку у весільній сукні, репер не зміг стримати сліз.

Шанувальники також стали свідками його реакції на новину про те, що він скоро стане дідусем. Спадкоємиця подарувала батькові футболку з написом "Дідусь" на спині, а потім вручила знімок УЗД, на якому була зображена майбутня дитина. 51-річний артист був явно вражений цим моментом.

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"Бачити Емінема, який плаче, - це найбільш "людяне" видовище на моїй пам'яті", "Проплакала все відео так, ніби це моя сім'я", "Найжорсткіший репер у світі плаче. Я плачу разом із ним", "Це занадто прекрасно! Вітаю з прийдешнім статусом дідуся", - написали вони в коментарях під відео.

Нагадаємо, у травні 2024 року Гейлі Джейд Скотт зіграла весілля зі своїм коханим Еваном Макклінтоком. Дівчина зустрічалася з хлопцем з 2016 року, вони познайомилися під час навчання в коледжі.

Донька репера вивчала психологію, а її бойфренд - економіку. Навесні минулого року Гейлі зробили пропозицію. Вона викладала фото з заручин.

Донька Емінема з чоловіком (фото: instagram.com/hailiejade)