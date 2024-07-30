Як змінилася Ешлі Тісдейл - зірка "Шкільного мюзикла", яка була кумиром усіх дівчат

Ешлі Тісдейл - 39-річна американська співачка та акторка, яка найбільше запам'яталася прихильникам за роллю у серії фільмів "Шкільний мюзикл".

Що відомо про знаменитість, чим вона живе сьогодні та як виглядає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Тісдейл у "Шкільному мюзиклі"

Американський телевізійний фільм вийшов на екрани у 2006 році і став одним із найуспішніших продуктів компанії Disney. У стрічці про студентів середньої школи Ешлі зіграла роль Шарпей Еванс, і образ самозакоханої учениці зробив її справжнім кумиром серед дівчат.

Цікаво, що спершу виробники стрічки не хотіли брати зірку на роль через її "зображення хорошої дівчинки" на The Suite Life, проте, врешті-решт її таки зарахували. І ця роль принесла знаменитості шалений успіх та любов глядачів.

Тісдейл у "Шкільному мюзиклі" (скриншоти)

До слова, "Шкільний мюзикл" став найпопулярнішим фільмом у рік виходу, а прем'єрну трансляцію дивилися понад 7,5 млн глядачів.

Саундтрек, де Тісдейл взяла участь, став найпродаванішим альбомом у Сполучених Штатах, а Ешлі - першою жінкою-художником, яка дебютувала з двома піснями одночасно на Billboard Hot 100.

Після популярності у "Шкільному мюзиклі" Warner Brothers Records підписали з нею контракт, і зірка розпочала роботу над своїм дебютним альбомом.

Окрім акторства і музики, американка також є телевізійним продюсером.

Особисте життя

З 2014 року зірка перебуває у шлюбі з Крістофером Френчем. Пара чекає на другу дитину. Також вони виховують 3-річну доньку Джупітер Айріс.

Чоловік і донька акторки (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

У 2007-2009 роках Тісдейл зустрічалася з Джаредом Мурілло. З 2009 по грудень 2011 року вона була у стосунках зі Скоттом Спіром. Потім вони то закінчували, то знову розпочинали роман, поки остаточно не розбіглися у листопаді 2012 року.

Зірка охоче ділиться кадрами у мережі, шанувальники не шкодують для неї компліментів (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Соцмережі

Акторка активно публікує свої вагітні фото, ділиться теплими кадрами із донькою та чоловіком. Також вона публікує свої повсякденні справи та показує модні образи.

За її сторінкою в Instagram стежать 16 мільйонів користувачів.

Ешлі скоро вдруге стане мамою (Фото: instagram.com/ashleytisdale)