Зірка фільмів "Шкільний мюзикл" показалася з новонародженою донькою: зворушливі фото
Ешлі Тісдейл, американська виконавиця та акторка, місяць тому вдруге стала мамою. Тепер зірка поділилася в мережі серією зворушливих кадрів.
Що показала 39-річна знаменитість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Ешлі Тісдейл показала доньку
Виконавиця ролі Шарпей Еванс у серії фільмів "Шкільний мюзикл" замилувала підписників сімейним контентом. Зокрема, вона показала новонароджену донечку Емерсон, яка з'явилася на світ 6 вересня. У підписі до фото акторка зізналася, що не може повірити, що вже минув місяць з моменту народження доньки, і намагається насолоджуватися кожною миттю разом з нею.
Ешлі Тісдейл показала маленьку доньку (Фото: instagram.com/ashleytisdale)
На кадрах можна побачити, як малеча спить у ліжечку або як за нею доглядають батько та її старша сестричка Джупітер Айріс, якій три роки. Крім того, на інших знімках – сама акторку, яка ніжно пригортає до себе маля.
Ешлі Тісдейл вдруге стала мамою (Фото: instagram.com/ashleytisdale)
Реакція мережі
Колеги та підписники засипали зіркову родину компліментами та приємними побажаннями для Емерсон. Ось деякі з них:
- "Яка вона мила! Вона просто красуня!"
- "Джупітер теж дуже мила поруч із нею!"
- "Безмежно раді за вас усіх!"
- "Яка красуня! Емерсон - це маленьке сонечко"
- "Насолоджуйся кожним благословенним моментом"
- "Прекрасно, Ешлі, твоя маленька любов наймиліша!"
- "Нехай Бог благословить вас"
- "Ти виглядаєш такою щасливою, впевненою і наповненою"
- "Щасливий перший місяць!"
- "Вітаю! Сподіваюся, ти відчуваєш щастя повною мірою від свого материнства!".
Нагадаємо, Ешлі Тісдейл - співачка в стилі попрок та денс-поп, але найбільшу популярність їй принесла роль у фільмі "Шкільний мюзикл". Свій дебютний альбом вона випустила у 2007 році, і він посів п'яте місце на "Billboard 200", продавшись у кількості 64 тисячі копій за перший тиждень.
За свого обранця Крістофера Френча акторка вийшла заміж у 2014 році. Раніше у неї також були стосунки з Джаредом Мурілло та Скотом Спіром.
Родина Ешлі Тісдейл (Фото: instagram.com/ashleytisdale)
Сторінка селебриті в Instagram налічує понад 16 мільйонів підписників. У блозі вона часто ділиться теплими сімейними моментами, новинами про кар'єру, демонструє модні вбрання і секрети краси.
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