ua en ru
Сб, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка фільмів "Шкільний мюзикл" показалася з новонародженою донькою: зворушливі фото

Субота 05 жовтня 2024 10:15
UA EN RU
Зірка фільмів "Шкільний мюзикл" показалася з новонародженою донькою: зворушливі фото Ешлі Тісдейл (фото: instagram.com/ashleytisdale)
Автор: Любов Блажко

Ешлі Тісдейл, американська виконавиця та акторка, місяць тому вдруге стала мамою. Тепер зірка поділилася в мережі серією зворушливих кадрів.

Що показала 39-річна знаменитість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Ешлі Тісдейл показала доньку

Виконавиця ролі Шарпей Еванс у серії фільмів "Шкільний мюзикл" замилувала підписників сімейним контентом. Зокрема, вона показала новонароджену донечку Емерсон, яка з'явилася на світ 6 вересня. У підписі до фото акторка зізналася, що не може повірити, що вже минув місяць з моменту народження доньки, і намагається насолоджуватися кожною миттю разом з нею.

Зірка фільмів &quot;Шкільний мюзикл&quot; показалася з новонародженою донькою: зворушливі фотоЗірка фільмів &quot;Шкільний мюзикл&quot; показалася з новонародженою донькою: зворушливі фотоЗірка фільмів &quot;Шкільний мюзикл&quot; показалася з новонародженою донькою: зворушливі фотоЗірка фільмів &quot;Шкільний мюзикл&quot; показалася з новонародженою донькою: зворушливі фотоЕшлі Тісдейл показала маленьку доньку (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

На кадрах можна побачити, як малеча спить у ліжечку або як за нею доглядають батько та її старша сестричка Джупітер Айріс, якій три роки. Крім того, на інших знімках – сама акторку, яка ніжно пригортає до себе маля.

Зірка фільмів &quot;Шкільний мюзикл&quot; показалася з новонародженою донькою: зворушливі фотоЗірка фільмів &quot;Шкільний мюзикл&quot; показалася з новонародженою донькою: зворушливі фотоЕшлі Тісдейл вдруге стала мамою (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Реакція мережі

Колеги та підписники засипали зіркову родину компліментами та приємними побажаннями для Емерсон. Ось деякі з них:

  • "Яка вона мила! Вона просто красуня!"
  • "Джупітер теж дуже мила поруч із нею!"
  • "Безмежно раді за вас усіх!"
  • "Яка красуня! Емерсон - це маленьке сонечко"
  • "Насолоджуйся кожним благословенним моментом"
  • "Прекрасно, Ешлі, твоя маленька любов наймиліша!"
  • "Нехай Бог благословить вас"
  • "Ти виглядаєш такою щасливою, впевненою і наповненою"
  • "Щасливий перший місяць!"
  • "Вітаю! Сподіваюся, ти відчуваєш щастя повною мірою від свого материнства!".

Нагадаємо, Ешлі Тісдейл - співачка в стилі попрок та денс-поп, але найбільшу популярність їй принесла роль у фільмі "Шкільний мюзикл". Свій дебютний альбом вона випустила у 2007 році, і він посів п'яте місце на "Billboard 200", продавшись у кількості 64 тисячі копій за перший тиждень.

За свого обранця Крістофера Френча акторка вийшла заміж у 2014 році. Раніше у неї також були стосунки з Джаредом Мурілло та Скотом Спіром.

Зірка фільмів &quot;Шкільний мюзикл&quot; показалася з новонародженою донькою: зворушливі фотоЗірка фільмів &quot;Шкільний мюзикл&quot; показалася з новонародженою донькою: зворушливі фотоРодина Ешлі Тісдейл (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Сторінка селебриті в Instagram налічує понад 16 мільйонів підписників. У блозі вона часто ділиться теплими сімейними моментами, новинами про кар'єру, демонструє модні вбрання і секрети краси.

Також дружина екс-"холостяка" Чмерковського замилувала кадрами з 2-місячним сином Міланом.

А ще стало відомо, що Емінем вперше стане дідусем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Акторка
NEWS
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки