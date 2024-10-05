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Звезда фильмов "Школьный мюзикл" показалась с новорожденной дочкой: трогательные фото

Суббота 05 октября 2024 10:15
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Звезда фильмов "Школьный мюзикл" показалась с новорожденной дочкой: трогательные фото Эшли Тисдейл (фото: instagram.com/ashleytisdale)
Автор: Любовь Блажко

Эшли Тисдейл, американская исполнительница и актриса, месяц назад во второй раз стала мамой. Теперь звезда поделилась в сети серией трогательных кадров.

Что показала 39-летняя знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Эшли Тисдейл показала дочь

Исполнительница роли Шарпей Эванс в серии фильмов "Школьный мюзикл" восхитила подписчиков семейным контентом. В частности, она показала новорожденную дочь Эмерсон, появившуюся на свет 6 сентября. В подписи к фото актриса призналась, что не может поверить, что уже прошел месяц с момента рождения дочери, и пытается наслаждаться каждым мгновением вместе с ней.

Звезда фильмов &quot;Школьный мюзикл&quot; показалась с новорожденной дочкой: трогательные фотоЗвезда фильмов &quot;Школьный мюзикл&quot; показалась с новорожденной дочкой: трогательные фотоЗвезда фильмов &quot;Школьный мюзикл&quot; показалась с новорожденной дочкой: трогательные фотоЗвезда фильмов &quot;Школьный мюзикл&quot; показалась с новорожденной дочкой: трогательные фотоЭшли Тисдейл показала маленькую дочь (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

На кадрах можно увидеть, как малышка спит в кроватке или как за ней ухаживают отец и ее старшая сестренка Джупитер Айрис, которой три года. Кроме того, на других снимках - сама актриса, которая нежно прижимает к себе девочку.

Звезда фильмов &quot;Школьный мюзикл&quot; показалась с новорожденной дочкой: трогательные фотоЗвезда фильмов &quot;Школьный мюзикл&quot; показалась с новорожденной дочкой: трогательные фотоЭшли Тисдейл во второй раз стала мамой (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Реакция сети

Коллеги и подписчики засыпали звездную семью комплиментами и приятными пожеланиями для Эмерсон. Вот некоторые из них:

  • "Какая она милая! Она просто красавица!"
  • "Джупитер тоже очень милая рядом с ней!"
  • "Безгранично рады за вас всех!"
  • "Какая красотка! Эмерсон - это маленькое солнышко"
  • "Наслаждайся каждым благословенным моментом"
  • "Прекрасно, Эшли, твоя маленькая любовь - милая!"
  • "Да благословит вас Бог"
  • "Ты выглядишь такой счастливой, уверенной и наполненной"
  • "Счастливый первый месяц!"
  • "Привет! Надеюсь, ты чувствуешь счастье в полной мере от своего материнства!".

Напомним, Эшли Тисдейл - певица в стиле поп-рок и дэнс-поп, но наибольшую популярность ей принесла роль в фильме "Школьный мюзикл". Свой дебютный альбом она выпустила в 2007 году, и он занял пятое место на "Billboard 200", продаваясь в количестве 64 тисячи копий за первую неделю.

За своего избранника Кристофера Френча актриса вышла замуж в 2014 году. Ранее у нее также были отношения с Джаредом Мурилло и Скоттом Спиром.

Звезда фильмов &quot;Школьный мюзикл&quot; показалась с новорожденной дочкой: трогательные фотоЗвезда фильмов &quot;Школьный мюзикл&quot; показалась с новорожденной дочкой: трогательные фотоСемья Эшли Тисдейл (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Страница селебрити в Instagram насчитывает более 16 миллионов подписчиков. В блоге она часто делится теплыми семейными моментами, новостями о карьере, демонстрирует модные наряды и секреты красоты.

Также жена экс-холостяка Чмерковского восхитила кадрами с 2-месячным сыном Миланом.

А еще стало известно, что Эминем впервые станет дедушкой.

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