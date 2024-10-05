Звезда фильмов "Школьный мюзикл" показалась с новорожденной дочкой: трогательные фото

Эшли Тисдейл, американская исполнительница и актриса , месяц назад во второй раз стала мамой. Теперь звезда поделилась в сети серией трогательных кадров.

Что показала 39-летняя знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Эшли Тисдейл показала дочь

Исполнительница роли Шарпей Эванс в серии фильмов "Школьный мюзикл" восхитила подписчиков семейным контентом. В частности, она показала новорожденную дочь Эмерсон, появившуюся на свет 6 сентября. В подписи к фото актриса призналась, что не может поверить, что уже прошел месяц с момента рождения дочери, и пытается наслаждаться каждым мгновением вместе с ней.

Эшли Тисдейл показала маленькую дочь (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

На кадрах можно увидеть, как малышка спит в кроватке или как за ней ухаживают отец и ее старшая сестренка Джупитер Айрис, которой три года. Кроме того, на других снимках - сама актриса, которая нежно прижимает к себе девочку.

Эшли Тисдейл во второй раз стала мамой (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Реакция сети

Коллеги и подписчики засыпали звездную семью комплиментами и приятными пожеланиями для Эмерсон. Вот некоторые из них:

"Какая она милая! Она просто красавица!"

"Джупитер тоже очень милая рядом с ней!"

"Безгранично рады за вас всех!"

"Какая красотка! Эмерсон - это маленькое солнышко"

"Наслаждайся каждым благословенным моментом"

"Прекрасно, Эшли, твоя маленькая любовь - милая!"

"Да благословит вас Бог"

"Ты выглядишь такой счастливой, уверенной и наполненной"

"Счастливый первый месяц!"

"Привет! Надеюсь, ты чувствуешь счастье в полной мере от своего материнства!".

Напомним, Эшли Тисдейл - певица в стиле поп-рок и дэнс-поп, но наибольшую популярность ей принесла роль в фильме "Школьный мюзикл". Свой дебютный альбом она выпустила в 2007 году, и он занял пятое место на "Billboard 200", продаваясь в количестве 64 тисячи копий за первую неделю.

За своего избранника Кристофера Френча актриса вышла замуж в 2014 году. Ранее у нее также были отношения с Джаредом Мурилло и Скоттом Спиром.

Семья Эшли Тисдейл (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Страница селебрити в Instagram насчитывает более 16 миллионов подписчиков. В блоге она часто делится теплыми семейными моментами, новостями о карьере, демонстрирует модные наряды и секреты красоты.