Зірка фільмів Оксани Байрак відповіла, що думає про зрадницю: "Це її свідомий вибір"

Актриса Анастасія Зюркалова, яка знімалася у фільмах режисерки Оксани Байрак, коли була ще дитиною, розповіла, що думає про вчинки та позиції зрадниці.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це вона висловилася в інтерв’ю Аліні Доротюк, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.
"Справа в тому що ми не спілкувалися років вже років 15-18. Саме після фільму "Жіноча інтуїція 2" це був останній фільм, у якому я приймала участь, який вона знімала, ми не спілкувалися зовсім", - зазначила Зюркалова.
При цьому актриса визнала факт існування чуток, що між нею та Байрак нібито виникли якісь конфлікти чи скандали. Але вона не сварилася з режисеркою. Просто їхнє спілкування припинилося, адже, на думку Зюркалової, у ньому не було потреби.
Зюркалова тоді та зараз (колаж: РБК-Україна)
"Я не можу щось коментувати про її позицію. По-перше, я не дуже слідкую за її творчістю та її висловлюваннями. Але знову ж таки, це її свідомий вибір", - заявила артистка.
Режисерка, яка переметнулася на бік РФ після 2014 року, на початку повномасштабної війни заявляла, що все одно вважає росіян "братніми народами". Ба більше, Байрак говорила, що в усьому нібито винна Україна.
Втім, потім режисерка зникла "з радарів". А у 2023 році стало відомо, що Байрак втекла до Росії та веселиться з "путіністом". Вже згодом спливла інформація і про те, що зрадниця змінила імʼя, щоб знімати серіали у Росії.
Нагадаємо, раніше Зюркалова зізналася, скільки їй платять за роботу офіціанткою у Канаді.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Дантес та зірка кіно для дорослих об'єднались заради "недитячого" відео.