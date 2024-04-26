Зірка фільмів Оксани Байрак відповіла, що думає про зрадницю: "Це її свідомий вибір"

Що актриса думає про позицію зрадниці

"Справа в тому що ми не спілкувалися років вже років 15-18. Саме після фільму "Жіноча інтуїція 2" це був останній фільм, у якому я приймала участь, який вона знімала, ми не спілкувалися зовсім", - зазначила Зюркалова.

При цьому актриса визнала факт існування чуток, що між нею та Байрак нібито виникли якісь конфлікти чи скандали. Але вона не сварилася з режисеркою. Просто їхнє спілкування припинилося, адже, на думку Зюркалової, у ньому не було потреби.

Зюркалова тоді та зараз (колаж: РБК-Україна)

"Я не можу щось коментувати про її позицію. По-перше, я не дуже слідкую за її творчістю та її висловлюваннями. Але знову ж таки, це її свідомий вибір", - заявила артистка.

Що відомо про позицію Байрак

Режисерка, яка переметнулася на бік РФ після 2014 року, на початку повномасштабної війни заявляла, що все одно вважає росіян "братніми народами". Ба більше, Байрак говорила, що в усьому нібито винна Україна.

Втім, потім режисерка зникла "з радарів". А у 2023 році стало відомо, що Байрак втекла до Росії та веселиться з "путіністом". Вже згодом спливла інформація і про те, що зрадниця змінила імʼя, щоб знімати серіали у Росії.