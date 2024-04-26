Зірка фільмів "Аврора" та "Жіноча інтуіція" зізналася, скільки їй платять за роботу офіціанткою у Канаді

Актриса Анастасія Зюркалова, яка у дитинстві стала справжньої зіркою завдяки ролям у фільмах "Аврора", "Жіноча інтуїція" та інших, нині мешкає у Канаді та працює офіціанткою . Втім, жінка не кинула акторську діяльність, хоча це вже не "годує".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю Аліні Доротюк Зюркалова розповіла, скільки нині заробляє та на що витрачає гроші.

Скільки актриса платить за житло

"Батьки не допомагають, тому що навіть такого питання не стояло. Брат мені допомагав перший рік, дуже допомагав. Тому що я жила у нього на квартирі, він платив оренду, він платив за комуналку, тобто усе це", - розповіла Зюркалова.

"Зараз я вже живу самостійно. Ой ну якщо вже цифри називати, то я живу в квартирі-студії та плачу 1850 долав на місяць за оренду квартири, плюс продукти, проїзд, проживання, щось таке", - додала вона.

Актриса розповіла, що вона вже думала, чи змогла б нині жити у такому положенні в Україні. У Канаді Зюркалова "хоча б заробляє гроші та може відправити щось у канадських доларах".

У Києві актриса могла б мати роботу у театрі або якусь озвучку, але вона не впевнена, що заробляла там стільки ж.

"Мені було дуже приємно, коли ще на початку війни до мене зверталися і казали: "Ти можеш озвучити ролик англійською мовою?". Я казала: "Так, звичайно, я це зроблю, всі гроші на ЗСУ, тільки давайте щось робити", - пригадала жінка.

Актриса розповіла, скільки заробляє у Канаді (фото: instagram.com/st.zurkalova)

Скільки Зюркаловій платять за роботу офіціанткою

Актриса не стала приховувати, що зараз акторська діяльність у Канаді їй майже не приносить грошей. Але вона заробляє там, де працює офіціанткою. Зюркалова має можливість не тільки себе забезпечувати, а й щось відправляти на допомогу Україні.

"Тут все рахується годинами роботи, тобто година роботи - це 16,55 канадського долара. Скільки ти береш змін, плюс чайові. Я не буду називати конкретні цифри, тому що це дуже залежить від того, скільки змін", - зазначила актриса.

"І насправді я не просто офіціанткою працюю. Я працюю офіціанткою у кінотеатрі, залежно від того, чи зараз цікавий фільм, на який приходять люди, дуже залежать наші чайові та наші зарплати", - додала вона та розповіла, що також працює у масовці.

Актриса на зйомках фільму "Жіноча інтуїція" (скріншот)

"Було страшно"

Також Зюркалова пояснила, що не припинила займатися діяльністю діяьністю.

"Я зроблю маленьке уточнення. Я заробляю гроші офіціанткою, а так я продовжую акторську діяльність. Я знайшла кіноагента, пишу регулярно проби, самопроби. Влітку минулого року у мене був театральний проект в іншому місті, тому що зараз я живу у Торонто, це було у місті Вікторія", - зазначила Зюркалова.

"І це був неймовірний проект. Це була колаборація українських артистів і сценографів, художників та акторів, що належні до корінного населення Канади. Це індіанці, тобто північноамериканські індіанці. І це просто щось неймовірне", - додала вона.

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За словами актриси, цей проект став для неї шансом заявити про свою українськість. Зюркалова зізналася, що відчувала провину за те, що поїхала з Києва. Їй навіть закидали, що вона втекла від повномасштабної війни.

"Мені було важко, я хотіла повернутися. Але потім життя закрутилося. Я знайшла агента і я розумію, що зараз тут я продовжую свою діяльність акторську, але я українка... Ну так, я втекла, тому що було страшно", - зазначила актриса й підкреслила, що продовжує розповідати у Канаді про те, що коїться в Україні.