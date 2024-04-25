Дантес та зірка кіно для дорослих об'єднались заради "недитячого" відео: деталі

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився в Instagram -акаунті благодійної організації UAnimals.

Джексон та Дантес раптово об'єдналися у новому проекті

Так, акторка та співак вирішили підтримати ідею благодійної організації, яка нагадала людям про проблеми безхатніх тварин. І для цього вони погодилися озвучити "недитячий" контент.

Дантес та Джексон об'єдналися заради благодійної мети (скріншоти)

"Ідея незвична, але чи потрібні котам гаряченькі відео? Чи мріють вони знайти пару на все життя, народити кошенят і відчути радість батьківства?" - йдеться в описі до відео.

Джексон та Дантес намагалися "озвучити" відео з котами. Це мало смішний вигляд, але мета цього проекту зовсім не розважальна. В UAnimals нагадали, що тварини:

не мають народжувати на вулиці

не мають гинути у прифронтових областях

не мають помирати без прихистку та турботи людей

не мають безконтрольно розмножуватися та давати потомство без шансу на життя.

"То чи потрібне котам доросле кіно? Та ні. Але їм на 100% потрібна наша з вами допомога! Будьте свідомими! Прихистіть тварину з вулиці та підтримайте місії стерилізації у прифронтових областях", - додали у UAnimals.

В організації закликали українців донатити на допомогу тваринам, для цього у шапці профіля фонду було залишено посилання на сайт для зборів.

Як реагує мережа

Незвичайне відео викликало різні емоції. Спочатку користувачі, які не додивилися відео до кінця та не прочитали опис, сильно обурилися. Втім, потім юзери зрозуміли, для чого зірки зняли таке провокативне відео. У коментарях люди пишуть: