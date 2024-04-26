Звезда фильмов Оксаны Байрак ответила, что думает о предательнице: "Это осознанный выбор"

Что актриса думает о позиции предательницы

"Дело в том, что мы не общались лет уже лет 15-18. Именно после фильма "Женская интуиция 2" это был последний фильм, в котором я принимала участие, который она снимала, мы не общались совсем", - отметила Зюркалова.

При этом актриса признала факт существования слухов, что между ней и Байрак якобы возникли какие-то конфликты или скандалы. Но она не ссорилась с режиссером. Просто их общение прекратилось, ведь, по мнению Зюркаловой, в нем не было нужды.

Зюркалова тогда и сейчас (коллаж: РБК-Украина)

"Я не могу что-то комментировать о ее позиции. Во-первых, я не очень слежу за его творчеством и его высказываниями. Но опять же, это ее осознанный выбор", - заявила артистка.

Что известно о позиции Байрак

Режиссер, переметнувшаяся на сторону РФ после 2014 года, в начале полномасштабной войны заявляла, что все равно считает россиян "братскими народами". Более того, Байрак говорила, что во всем якобы виновата Украина.

Впрочем, потом режиссер исчезла "с радаров". А в 2023 году стало известно, что Байрак сбежала в Россию и веселится с "путинистом". Уже вскоре появилась информация и о том, что предательница сменила имя, чтобы снимать сериалы в России.