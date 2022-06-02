"Братские народы": режиссер Оксана Байрак заявила, что Украина сами виновата в войне с РФ

Украинская режиссер Оксана Байрак считает, что наша страна сама виновата в войне с Россией. Также она считает россиян и украинцев братскими народами.

Оксана Байрак поддерживает Россию

Артистка рассказала, что Байрак придерживалась российской риторики с начала войны в Украине.

"Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей написала еще в начале войны: "Что вы говорите?". Она заявляет, что Украина виновата в этой войне. И "мы должны быть с братским народом вместе" и все такое. Этим должны уже заниматься СБУ. Если человек заявляет, что Украина должна быть оккупирована Россией, то за это должна быть криминальная ответственность, потому что это измена государству", - считает Денисенко.

Актриса считает, что Байрак нечего делать в Украине с такими мыслями.

"Я все равно считаю, что не только для "людей искусства", но и для всех без исключения россиян нужно ввести жесткий визовый режим. Чтобы они не имели права сюда приезжать. Только если у них есть, например, близкие родственники. И если давать какую-то визу, то на короткий срок", - вісказалась артистка.

Чем еще известна Байрак

Напомним, Оксана Байрак ранее поддерживала куму Путина Оксану Марченко. Также она возмущалась тем, что в Украину не пускали российского актера Дмитрия Харатьяна.

Еще Байрак поддерживала в пророссийской риторике скандальную ведущую Снежану Егорову, которая говорила, что "Путин - спаситель".