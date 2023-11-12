Зірка "Дизель Шоу" вчетверте став батьком: "На пологи не встиг"

Колишній учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який після повномасштабного вторгнення РФ поповнив лави ЗСУ, вчетверте став батьком. У нього народився син.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".
Захисник та його дружина Лана назвали малюка Орестом. Йому вже два місяці.
Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)
"У мене є троє дітей, які кровні, і донька Лани - Анітка - теж моя дитинка. Сумарно четверо. Оресту зараз два місяці. Це прекрасно, коли ти бачиш, як формується людинка. Спочатку просто жодної реакції, потім вона тебе вже помічає, потім у неї з'являється прототип усмішки на обличчі. Це прекрасно", - поділився Олег.
У момент пологів Іваниця планував бути поряд з дружиною і підтримувати її. Однак у нього не було впевненості, що йому дадуть відпустку.
Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)
Зрештою знаменитість відпустило командування, але він запізнився на 10 хвилин.
"На пологи Ореста не встиг. Я приїхав через 10 хвилин після того, як він народився. Ми тоді були на сході. Я розумію, що звідти немає відпусток. Народження дитини то входило в перелік варіантів, коли тебе можуть відпустити, то ні. Ми на сході, Лана пише, що вже поїхала до пологового. Командування пішло на зустріч, мені дали відпустку. Я приїжджаю, заходжу і бачу вже дитинча лежить на животі в Лани", - сказав актор.
До слова, Олег Іваниця є батьком двох дітей від попереднього шлюбу: доньки Ольги та сина Остапа.
Ореста ексучаснику "Дизель Шоу" народила його друга дружина Лана. Крім того, артист виховує доньку своєї коханої, Аніту.
Нагадаємо, нещодавно Іваниця сказав, що думає про втечу Нікішина й Писаренка в Росію.
Також співачка Лама зізналася, чому зникла зі сцени на 10 років.