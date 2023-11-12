Звезда "Дизель Шоу" в четвертый раз стал отцом: "На роды не успел"

Олег Иваница снова стал отцом в 45 лет

Защитник и его жена Лана назвали малыша Орестом. Ему уже два месяца.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

"У меня есть трое детей, которые кровные, и дочь Ланы - Анитка - тоже мой ребенок. Суммарно четверо. Оресту сейчас два месяца. Это прекрасно, когда ты видишь, как формируется человек. Сначала просто никакой реакции, потом она тебя уже замечает, потом у нее появляется прототип улыбки на лице. Это прекрасно", - поделился Олег.

В момент родов Иваница планировал быть рядом с супругой и поддерживать ее. Однако у него не было уверенности, что ему дадут отпуск.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

В конце концов, знаменитость отпустило командование, но он опоздал на 10 минут.

"На роды Ореста не успел. Я приехал через 10 минут после того, как он родился. Мы тогда были на востоке. Я понимаю, что оттуда нет отпусков. Рождение ребенка то входило в перечень вариантов, когда тебя могут отпустить, то нет. Мы на востоке, Лана пишет, что уже уехала в роддом. Командование пошло на встречу, мне дали отпуск. Я приезжаю, захожу и вижу уже детеныша лежит на животе у Ланы", - сказал актер.

К слову, Олег Иваница является отцом двух детей от предыдущего брака: дочери Ольги и сына Остапа.

Ореста экс-участнику "Дизель Шоу" родила его вторая жена Лана. Кроме того, артист воспитывает дочь своей любимой, Аниту.