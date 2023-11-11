ua en ru
Сб, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "Дизель Шоу" сказав, що думає про втечу Нікішина й Писаренка в Росію: "Зовсім не заздрю їм"

Субота 11 листопада 2023 16:51
UA EN RU
Зірка "Дизель Шоу" сказав, що думає про втечу Нікішина й Писаренка в Росію: "Зовсім не заздрю їм" Євген Нікішин та Сергій Писаренко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ексучасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який після повномасштабного вторгнення взяв у руки зброю і пішов захищати свою землю від окупантів, заявив, що зовсім не заздрить колишнім колегам Євгену Нікішину та Сергію Писаренку, які втекли в РФ. До 24 лютого 2022 роки вони жили і будували кар’єру в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

Олег Іваниця про Нікішина й Писаренка

На думку захисника, Євген і Сергій усвідомлюють, що знаходяться у країні, яка вбиває їхніх близьких.

Зірка &quot;Дизель Шоу&quot; сказав, що думає про втечу Нікішина й Писаренка в Росію: &quot;Зовсім не заздрю їм&quot;

Зірка &quot;Дизель Шоу&quot; сказав, що думає про втечу Нікішина й Писаренка в Росію: &quot;Зовсім не заздрю їм&quot;

Іваниця прокоментував втечку Нікішина й Писаренка в РФ (фото: instagram.com/o_ivanytsia, facebook.com/pabaduba)

"Я зовсім не заздрю Писаренку та Нікішину. Вони зараз живуть там, вони все одно знають, що живуть у країні, яка вбиває їхніх близьких, родичів. У тій економічній системі вони платять податки. На їхні гроші будуються ракети, які руйнують країну. Мені здається, що совість зсередини їх просто згризає. Я їм, чесно кажучи, не заздрю", - висловився Олег Іваниця.

Також він додав, що новина про те, що коміки переїхали в РФ, стала для нього шоком.

"...Спочатку вони записали звернення, що це війна. Я так думаю, що молодці. Потім, коли мені сказали, що вони знову туди (до РФ, - Ред.) переїхали, це був такий шок...", - поділився чоловік, нагадавши, що Писаренко має українське коріння.

Нагадаємо, Писаренко та Нікішин народились у російському місті Магнітогорськ (Челябінська область).

Їхні імена стали відомими завдяки участі у гумористичній грі КВН. Згодом вони перебралися і розпочали творчу діяльність в Україні.

Зірка &quot;Дизель Шоу&quot; сказав, що думає про втечу Нікішина й Писаренка в Росію: &quot;Зовсім не заздрю їм&quot;

Євген Нікішин та Сергій Писаренко (фото: facebook.com/pabaduba)

У зв'язку з розвитком повномасштабної війни, розпочатої Росією проти України, обидва актори покинули територію української держави.

Нещодавно ми розповідали, як живе онук Ротару після втечі з України.

Раніше також зірка "Кухні" Кузнєцова заявила, що її чоловік-росіянин хоче взяти українське громадянство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дизель шоу Валерий Писаренко звезды шоу-бизнеса