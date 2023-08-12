Зіпсують життя. Найгірші поради подруг, які ніколи не варто слухати

Всі подруги бажають кращого та намагаються допомогти. Однак іноді своїми порадами вони можуть не просто нашкодити, а й негативно вплинути на подальші події в житті.
Про найгірші поради, які можна отримати від подруг - читайте в матеріалі Styler.
Насправді поняття "жіночність" кожен розуміє по-своєму. До того ж поведінка, яка вам не властива та чужий стиль ніяк не додадуть привабливості. Насправді чарівні та харизматичні люди - це ті, які не бояться бути собою.
В кожної людини є свої вимоги до вибору партнера. Погодившись на менше, жінка постійно думатиме про те, як могло скластися її життя в інших обставинах та буде звинувачувати обранця за те, що він не відповідає її очікуванням.
Така порада насправді більше звучить як образа, ніж допомога. Ви звісно можете послухати й так зробити, але задумайтесь, чи дійсно воно вам треба. Якщо ви просто послухаєте пораду подруги, скоріш за все, ви не будете потім почуватись щасливою.
Уявіть, що партнер постійно гуляє з друзями, часто випиває та нічого не робить по дому і вважає, що прибирання та приготування їжі - виключно жіночі обов'язки. Вам це не подобається, а натомість подруга каже: "Ти можеш його змінити".
Істина полягає в тому, що не кожен хоче змінитися. Ймовірність того, що ви примусово можете це зробити - мізерна. Краще не продовжувати стосунки з тією людиною, яка не відповідає вашим очікуванням.
Багато хто дотримується цього правила беззаперечно, вважаючи, що жіноча ініціатива заважає стосункам. Однак насправді в цьому немає нічого поганого. Ваш дзвінок чи повідомлення чоловік не сприйме за нав'язливість, а буде вважати, що ви теж зацікавлені та хочете продовжити спілкування.
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