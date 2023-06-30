5 основних ознак, що ваша подруга вам заздрить

Заздрість - нерідке почуття в дружбі між жінками. Іноді хто у чомусь виявляється кращим, тому якщо ви відчуваєте, що подруга не радіє вашим успіхам і перемогам, то, швидше за все, вона вам заздрить.

Постійне порівняння

Експерт каже, якщо ваша подруга постійно порівнює себе з вами і намагається підкреслити свої досягнення, або навпаки, звузити ваші, це може бути ознакою заздрості. Тому така людина добра вам точно не бажатиме.

Недостатня підтримка

Якщо подруга не проявляє достатньо зацікавленості або підтримки у вашій успішності, щасливих моментах, або робить спроби зменшити їх значення, то це може бути знаком заздрості. Варто остерігатися таких людей.

Спроби зменшити ваш успіх

Психолог розповіла, якщо подруга активно намагається знизити значення, сумнівається у вашому успіху або намагається знайти недоліки в тому, що ви досягли, це свідчить про заздрість.

Відчуття образи

Буває так, що подруга реагує на ваші успіхи або щасливі моменти зі злістю, образою або незадоволенням. То це головною ознакою заздрості.

Пасивно-агресивна поведінка

Зокрема, якщо подруга проявляє пасивно-агресивну поведінку, наприклад, поширює чутки про вас, робить неприємні коментарі поза вашою присутністю або виражає свої заздрісні почуття через некоректні жести або міміку, то вона вам заздрить.

Такі люди завжди будуть проти вас і радітимуть тільки тоді, коли у вас щось не буде виходити у житті.

Як боротися із заздрістю подруги

Варто поговорити з нею відверто. У розмові намагайтеся не використати слів "заздрість". Зробіть вигляд, що не здогадуєтеся про її почуття. Вона не дуже зрадіє, якщо ви звинуватите її в заздрості.

Позначте її проблему, яку їй треба вирішити. Приміром, якщо ви відчуваєте, що вона заздрить вашим стосункам з чоловіком, то допоможіть їй знайти свою другу половинку.

Якщо подруга заздрить вашій зовнішності, то допомагайте їй. Частіше говорите їй компліменти і хваліть її.