Як закохати в себе чоловіка: жіночі хитрощі та поради

Деяким жінкам дуже легко вдається закохувати в себе чоловіків. Вони можуть й не бути супермоделями, проте ніби володіють магією, через яку представники протилежної статі божеволіють.

Про те, як закохати в себе чоловіка - читайте в матеріалі Styler.

Фліртуйте

Не бійтеся першими почати фліртувати. Головне - не переборщити з цим та не збентежити партнера. Доторкніться до чоловіка, наче ненароком на рівні рук або плеча, встановіть зоровий контакт. І нехай він думає, що сам зацікавився вами, а не ви ним.

Будьте загадковою

Чоловіки люблять приміряти на себе образ загадкового і таємничого незнайомця. Скористайтеся й ви цим прийомом - чоловіків це притягує, як магнітом.

Заохочуйте його розповідати про свої інтереси, хобі та захоплення. При цьому про себе говоріть небагато та поверхово. В якийсь момент він зрозуміє, що майже нічого не знає про вас.

А коли чоловік дуже-дуже зацікавлений, згадайте, що вам терміново треба піти. Це просто зведе його з розуму.

Проявляйте інтерес

Щоб закохати в себе чоловіка, щиро проявляйте інтерес до нього, запитуйте його думки, поради. Радьтеся з ним з якихось питань, постарайтеся показати коханому, що його рішення важливі, від яких багато що залежить. Це додасть чоловікові відчуття цінності та впевненості.

Робіть компліменти

Компліменти люблять не тільки жінки, а й чоловіки також. Зацініть його гарний смак в одязі, почуття гумору, інтелект тощо. Дуже важливо, щоб ці слова звучали щиро і не викликали жодних сумнівів.

Звертайтесь по допомогу

Ніколи не соромтесь звертатись по допомогу до чоловіка. Якщо ви йому подобаєтесь, він і сам буде радий зробити для вас щось. Попросіть його, наприклад, сходити купити що-небудь чи просто приготувати каву. Потенційний партнер буде думати, що він потрібний, цінний для вас, тому й неодмінно закохається.