Испортят жизнь. Худшие советы подруг, которые никогда не стоит слушать

Все подруги желают лучшего и пытаются помочь. Однако иногда своими советами они могут не просто навредить, но и негативно отразиться на дальнейших событиях в жизни.
О худших советах, которые можно получить от подруг - читайте в материале Styler.
На самом деле понятие "женственность" каждый видит по-своему. К тому же поведение, которое вам не свойственно и чужой стиль никак не добавят привлекательности. На самом деле очаровательные и харизматические люди - это те, которые не боятся быть собой.
У каждого человека есть свои требования к выбору партнера. Согласившись на меньшее, женщина будет постоянно думать о том, как могла сложиться ее жизнь в других обстоятельствах и будет обвинять избранника в том, что он не соответствует ее ожиданиям.
Такой совет на самом деле больше звучит как оскорбление, чем помощь. Вы, конечно, можете послушать и так сделать, но задумайтесь, действительно ли оно вам нужно. Если вы просто послушаете совет подруги, скорее всего, вы не будете потом чувствовать себя счастливой.
Представьте, что партнер постоянно гуляет с друзьями, часто выпивает и ничего не делает по дому и считает, что уборка и приготовление пищи - исключительно женские обязанности. Вам это не нравится, а подруга говорит: "Ты можешь его изменить".
Истина состоит в том, что не каждый желает поменяться. Вероятность того, что вы принудительно можете это сделать - мизерна. Лучше не продолжать отношения с тем человеком, который не соответствует вашим ожиданиям.
Многие придерживаются этого правила безоговорочно, считая, что женская инициатива мешает отношениям. Однако на самом деле в этом нет ничего плохого. Ваш звонок или сообщение мужчина не воспримет за назойливость, а будет считать, что вы тоже заинтересованы и хотите продолжить общение.
Раньше мы писали о признаках, что вам подруга завидует.
Также читайте о женских хитростях, как влюбить в себя мужчину.