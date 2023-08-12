Испортят жизнь. Худшие советы подруг, которые никогда не стоит слушать

Будь женственней

На самом деле понятие "женственность" каждый видит по-своему. К тому же поведение, которое вам не свойственно и чужой стиль никак не добавят привлекательности. На самом деле очаровательные и харизматические люди - это те, которые не боятся быть собой.

Принцев не бывает

У каждого человека есть свои требования к выбору партнера. Согласившись на меньшее, женщина будет постоянно думать о том, как могла сложиться ее жизнь в других обстоятельствах и будет обвинять избранника в том, что он не соответствует ее ожиданиям.

Тебе лучше похудеть

Такой совет на самом деле больше звучит как оскорбление, чем помощь. Вы, конечно, можете послушать и так сделать, но задумайтесь, действительно ли оно вам нужно. Если вы просто послушаете совет подруги, скорее всего, вы не будете потом чувствовать себя счастливой.

Ты можешь его изменить

Представьте, что партнер постоянно гуляет с друзьями, часто выпивает и ничего не делает по дому и считает, что уборка и приготовление пищи - исключительно женские обязанности. Вам это не нравится, а подруга говорит: "Ты можешь его изменить".

Истина состоит в том, что не каждый желает поменяться. Вероятность того, что вы принудительно можете это сделать - мизерна. Лучше не продолжать отношения с тем человеком, который не соответствует вашим ожиданиям.

Не звони ему первой

Многие придерживаются этого правила безоговорочно, считая, что женская инициатива мешает отношениям. Однако на самом деле в этом нет ничего плохого. Ваш звонок или сообщение мужчина не воспримет за назойливость, а будет считать, что вы тоже заинтересованы и хотите продолжить общение.