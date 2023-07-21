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Зіпсуєте та витратитесь на ремонт. Як не можна економити на обслуговуванні авто

Як не можна економити на обслуговуванні авто (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Завдяки правильній експлуатації авто краще та довше служить. Однак іноді водії намагаються заощадити на машині, а потім доводиться витрачатись на ремонт.

Про те, як категорично не можна економити на обслуговуванні своєї автівки - читайте в матеріалі Styler.

Несвоєчасне миття автомобіля

Забруднене повітря великих міст, опади, бруд з дороги - все це осідає на поверхню авто. За частотою миття треба завжди слідкувати, оскільки з часом бруд може в'їдається в лакофарбове покриття. Таким чином чистка автомобіля потім стає проблемною.

Неякісний бензин

Натрапити на неякісний бензин найчастіше можна на дешевих заправках. На таких АЗС є ризик заправити машину паливом, яке неправильно зберігалось, містить добавки або воду. До того ж дешеві добавки забруднюють двигун авто, через що потім може виникнути потреба в ремонті.

Ігнорування проблем

Коли щось засвистіло під капотом чи ви чуєте якийсь шум, писк, стукіт, тріск - краще без зволікань звернутися до автосервісу. Через такі "незначні" проблеми потім доведеться витрачатись на капітальний ремонт.

Варто пам'ятати, якщо є якась проблема, то її потрібно відразу вирішувати, а будь-які сторонні звуки потрібно перевіряти одразу.

Ставити різні шини

Від шин залежить безпека їзди. Дуже часто вони зношуються нерівномірно - передні колеса швидше, ніж задні. Також буває таке, що прокололи або порізали лише одну шину і її потрібно замінити.

Насправді згідно з правилами дорожнього руху допускається заміна шин парами відповідно до осей - передньої та задньої. Однак користуватись автомобілем із різними шинами на одній осі категорично заборонено.

Покупка вживаних запчастин

Якщо ви купите хороші вживані автозапчастини, вважайте, що вам пощастило. Насправді є дуже велика ймовірність, що запчастина буде неробоча, тобто непотріб.

Якщо ж ви все одно бажаєте ризикнути та придбати вживану запчастину, принаймні поставтеся серйозно до процесу її пошуку. Запитайте у знайомих де можна купити такі деталі або самостійно читайте інформацію та відгуки про магазини.

Раніше ми писали про те, які помилки призведуть до поломки двигуна вашого авто.

Також читайте, як відчинити двері машини, якщо забули ключі в салоні.

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