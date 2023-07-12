Вихід завжди є. Як відчинити двері авто, якщо забули ключі в салоні

Іноді стається така прикра ситуація, що водій в поспіху по справах забуває ключі в своєму авто. Однак панікувати не варто, є дієві способи як відчинити машину і без ключа.

Шнурки від кросівок

Ця частина взуття, скоріш за все, буде під рукою. Метод підійде лише для тих автівок, у яких замок виступає вгору зі сторони салону.

Спочатку візьміть шнурок та десь посередині зв'яжіть петлю, яку потім можна буде затягнути. Тепер підійдіть до дверей та засуньте шнурок через верхній кут за двері.

Щоб він опинився всередині машини, шнурок простягайте поступово, роблячи рухи вперед-назад. Коли він буде всередині автівки, накиньте петлю на кнопку блокування, затягніть та підніміть її вгору.

Смужка з пластику

Дуже добре, якщо під рукою є подібна річ. Візьміть шматок м’якого пластика, відсуньте верхню частину дверей та просуньте пластикову стрічку в машину. Далі спробуйте зачепити кнопку блокування дверей і потягнути її вгору.

Тенісний м'яч

Замки деяких моделей автомобілів можна відкрити за допомогою тенісного м'яча. Для цього потрібно вирізати в м'ячі отвір діаметром близько 1 см, потім прикласти його до замкової щілини та різко натиснути.

Стиснене повітря створить усередині замку високий тиск, внаслідок чого кнопка блокування дверей різко підніметься нагору.

Ключ від іншого автомобіля

Цей спосіб малоймовірний, однак спробувати варто. Можливо й вам пощастити відчинити двері за допомогою ключа від іншого авто. Насправді випадки, коли автомобіль вдалося відкрити ключем від машини іншої моделі - не рідкість.