Испортите и потратитесь на ремонт. Как нельзя экономить на обслуживании авто

Несвоевременная мойка автомобиля

Загрязненный воздух больших городов, осадки, грязь с дороги - все это оседает на поверхность авто. За частотой мытья нужно всегда следить, поскольку со временем грязь может въедаться в лакокрасочное покрытие. Таким образом, чистка автомобиля затем становится проблемной.

Некачественный бензин

Натолкнуться на некачественный бензин чаще всего можно на дешевых заправках. На таких АЗС есть риск заправить машину неправильно хранившимся топливом, содержащим добавки или воду. К тому же, дешевые добавки загрязняют двигатель авто, из-за чего потом может возникнуть потребность в ремонте.

Игнорирование проблем

Когда что-то засвистело под капотом или вы слышите какой-то шум, писк, стук, треск - лучше без промедлений обратиться к автосервису. Из-за таких "незначительных" проблем потом придется тратиться на капитальный ремонт.

Следует помнить, если есть какая-то проблема, ее нужно сразу решать, а любые посторонние звуки нужно проверять сразу.

Ставить разные шины

От шин зависит безопасность езды. Очень часто они изнашиваются неравномерно - передние колеса быстрее, чем задние. Также бывает такое, что прокололи или порезали только одну шину и ее нужно заменить.

На самом деле, согласно правилам дорожного движения допускается замена шин парами в соответствии с осями - передней и задней. Однако пользоваться автомобилем с разными шинами на одной оси категорически запрещено.

Покупка подержанных запчастей

Если вы купите хорошие подержанные автозапчасти, считайте, что вам повезло. На самом деле есть очень большая вероятность, что запчасть будет нерабочая, то есть хлам.

Если вы все равно хотите рискнуть и приобрести подержанную запчасть, по крайней мере, отнеситесь серьезно к процессу ее поиска. Спросите у знакомых, где можно купить такие детали или самостоятельно читайте информацию и отзывы о магазинах.