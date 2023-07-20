Ці чотири неочевидні помилки призведуть до поломки двигуна вашого авто

Очевидно, що лише завдяки правильній експлуатації, авто краще служить та не потрібно значно витрачатися на ремонт. Однак є неочевидні помилки, які швидко можуть призвести по поломки двигуна.

Про те, чому двигун авто може зламатись - читайте в матеріалі Styler.

Неякісне паливо

Таке паливо може містити різні добавки, які надалі осідають на форсунках та в камері згоряння. А це значно істотно погіршує роботу мотора, який потім треба потребуватиме очищення та ремонту.

Також в паливі можуть міститися різні забруднення, що потім осідають на дні бака, внаслідок чого буде потрібно його розібрати та робити дорогу очистку.

Ні в якому разі не варто економити на якості палива, щоб потім не довелось значно витрачатись на ремонт.

Невчасна зміна повітряного фільтра

Багато автомобілістів змінюють повітряний фільтр автомобіля строго за регламентом і це серйозна помилка. Варто враховувати той факт, що влітку він забруднюється більш інтенсивно і швидше - пил з доріг, багато комах, пух.

Він швидко забивається і починає набагато гірше пропускати повітря. Мотор починає працювати в більш жорстких режимах і це сильно позначається на його роботі. Тому важливо змінювати фільтр в залежності від забруднення.

Несвоєчасна зміна мастила

Якщо автомобіліст тривалий час не міняє оливу, то це призводить до проблем з охолодженням та змащенням рухомих елементів.

Внаслідок чого виникають серйозні поломки та необхідність проведення капітального ремонту або доведеться взагалі замінювати двигун.

Відсутність прогріву двигуна

Прогрівати двигун насправді потрібно не лише взимку, а й влітку теж. Взимку зрозуміло, що це роблять всі, інакше машина може просто відмовитися їхати. Влітку багато автовласників думають, що це не потрібно.

Однак і влітку відразу після запуску двигуна його обороти підвищуються до холостих та знижуються до норми тільки через деякий час.

Коли прогрівається двигун, тоді правильно розподіляється мастило по всіх кутах силового агрегату. А це дуже важливо для захисту при роботі під навантаженням.

Якщо не прогрівати двигун, то це призведе до його зносу і також доведеться витрачатись на капітальний ремонт.