В центре Киева мужчина сорвал флаг Украины: он объявлен в розыск (видео)
19 мая в центре Киева неизвестный мужчина сорвал национальный флаг Украины со стены административного здания.
Об этом сообщается на видео, опубликованном на странице Киев Оперативный в Facebook.
В паблике отмечается, что мужчину разіскивают и просят опознать его личность.
"Вчера, примерно в 18:00, в центральном парке культуры и отдыха г. Киева, который находится в самом центре Киева, со стены административного здания парка какой нарко-типок сорвал государственный символ - флаг Украины. Кто узнает его?" - сказано в сообщении на странице.
В Киеве мужчина сорвал флаг Украины
В комментариях украинцы отметили, что знают этого "персонажа", мол, он неоднократно замечен с пивом на окраине столицы.
- Если не ошибаюсь, этот человек часто тусуется возле Глобуса на Позняках.
- Так патріот же. Любить державу хоче, шоб всі це бачили (маючи прапор), ну і держава ж повинна якось своїх громадян забезпечувати.
- Лицо обиженное интеллектом.
- Лицо обиженное интеллектом.
- Ему повезло, что рядом не было патриотов. Хрипел бы.
- Чекаємо на вибачення.
- А по камерам отследить никак, да?
Как мы ранее сообщали, в Винницкой области в поселке Тывров мужчина вытер грязные руки о флаг Украины.