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В центре Киева мужчина сорвал флаг Украины: он объявлен в розыск (видео)

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Киев, Четверг 20 мая 2021 13:14
В центре Киева мужчина сорвал флаг Украины: он объявлен в розыск (видео) В Киеве разыскивают мужчину, который сорвал флаг Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

19 мая в центре Киева неизвестный мужчина сорвал национальный флаг Украины со стены административного здания.

Об этом сообщается на видео, опубликованном на странице Киев Оперативный в Facebook.

В паблике отмечается, что мужчину разіскивают и просят опознать его личность.

"Вчера, примерно в 18:00, в центральном парке культуры и отдыха г. Киева, который находится в самом центре Киева, со стены административного здания парка какой нарко-типок сорвал государственный символ - флаг Украины. Кто узнает его?" - сказано в сообщении на странице.

В Киеве мужчина сорвал флаг Украины

В комментариях украинцы отметили, что знают этого "персонажа", мол, он неоднократно замечен с пивом на окраине столицы.

  • Если не ошибаюсь, этот человек часто тусуется возле Глобуса на Позняках.
  • Так патріот же. Любить державу хоче, шоб всі це бачили (маючи прапор), ну і держава ж повинна якось своїх громадян забезпечувати.
  • Лицо обиженное интеллектом.
  • Лицо обиженное интеллектом.
  • Ему повезло, что рядом не было патриотов. Хрипел бы.
  • Чекаємо на вибачення.
  • А по камерам отследить никак, да?

Как мы ранее сообщали, в Винницкой области в поселке Тывров мужчина вытер грязные руки о флаг Украины.

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