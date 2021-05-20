В центре Киева мужчина сорвал флаг Украины: он объявлен в розыск (видео)

Об этом сообщается на видео, опубликованном на странице Киев Оперативный в Facebook.

В паблике отмечается, что мужчину разіскивают и просят опознать его личность.

"Вчера, примерно в 18:00, в центральном парке культуры и отдыха г. Киева, который находится в самом центре Киева, со стены административного здания парка какой нарко-типок сорвал государственный символ - флаг Украины. Кто узнает его?" - сказано в сообщении на странице.

В Киеве мужчина сорвал флаг Украины

В комментариях украинцы отметили, что знают этого "персонажа", мол, он неоднократно замечен с пивом на окраине столицы.