Зінченко показав чемпіонські бутси з прапором України і захопив мережу

На бутсах великими літерами надруковані слова This is our Сity ("Це наше місто"). Крім того, на них є прапор України.

Нові бутси Олександра Зінченка (фото: instagram.com/zinchenko_96)

Користувачі мережі прокоментували його фото.

Один з найскромніших футболістів;

Я подумав, що все, бутси на цвях повісив;

Непогано;

Добре, щоб був здоровий!

Вау, круті, вогонь!

Я хочу такі ж!

Саня Найкращий!

Шикарний;

Бутси супер;

Вау, мені б такі…

Зазначимо, що перевірити нові бутси міг вже сьогодні, 23 травня. "Манчестер Сіті" провів поєдинок заключного туру прем'єр-ліги проти "Евертона", а 29 травня його клуб зіграє з іншим англійським клубом "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів.