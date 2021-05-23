Зінченко показав чемпіонські бутси з прапором України і захопив мережу
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який став триразовим чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті", отримав з цього приводу ексклюзивні бутси.
Фотографії нового взуття футболіст опублікував в Instagram.
На бутсах великими літерами надруковані слова This is our Сity ("Це наше місто"). Крім того, на них є прапор України.
Нові бутси Олександра Зінченка (фото: instagram.com/zinchenko_96)
Користувачі мережі прокоментували його фото.
- Один з найскромніших футболістів;
- Я подумав, що все, бутси на цвях повісив;
- Непогано;
- Добре, щоб був здоровий!
- Вау, круті, вогонь!
- Я хочу такі ж!
- Саня Найкращий!
- Шикарний;
- Бутси супер;
- Вау, мені б такі…
Зазначимо, що перевірити нові бутси міг вже сьогодні, 23 травня. "Манчестер Сіті" провів поєдинок заключного туру прем'єр-ліги проти "Евертона", а 29 травня його клуб зіграє з іншим англійським клубом "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, 19 травня в центрі Києва чоловік зірвав прапор України зі стіни адміністративної будівлі. Інцидент стався близько 18:00 в Центральному парку культури і відпочинку.
У коментарях українці зазначили, що знають цього чоловіка, мовляв, його неодноразово бачать з пивом на околиці міста.
Ми також писали про те, що під Львовом чоловіка спіймали і покарали за продаж червоного прапора з Леніним.