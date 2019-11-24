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Зимы не будет: синоптики ошеломили теплым прогнозом

STYLERЖизнь    24.11.2019 - 19:51
Зимы не будет: синоптики ошеломили теплым прогнозом
Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют повышение температуры по Украине

Погода в Украине 25 ноября будет несколько теплее, чем в последние дни. Синоптики прогнозируют повышение столбиков термометров до +10 градусов. При этом небо будет ясным, а порывы ветра – незначительными. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, погода в понедельник в Украине будет держаться преимущественно у плюсовых отметок. В западных регионах ожидается в среднем +2… +4 градуса. На юге также будет тепло, даже теплее чем в западных областях – до +2… +5 градусов. При этом в Закарпатской области, а также на Крымском полуострове ожидается аномальная "жара" – до +10 градусов. На севере, востоке и в центре нашей страны ожидается более прохладная температура – -2… +2 градуса.

Зимы не будет: синоптики ошеломили теплым прогнозом

Осень (иллюстративное фото: pixabay.com)

В ночное время ожидаются заморозки. Термометры опустятся до 0… -3 градусов в западных и южных областях, в то время как на Востоке Украины ожидаются морозы до -7 градусов.

Стоит отметить, что к 29 ноября синоптики прогнозируют плюсовые температуры даже ночью, а в течение дня максимальный уровень тепла достигнет +14 градусов.

Зимы не будет: синоптики ошеломили теплым прогнозом

Погода в Украине 25 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

Народний прогноз: 25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если будет дождь, то оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится — снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

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