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На следующей неделе в Украину придет небольшое потепление

Новости » Общество     24.11.2019 - 12:13
На следующей неделе в Украину придет небольшое потепление
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха днем поднимется до +10 градусов

Погода в Украине на следующей неделе улучшится, ожидается небольшое потепление, однако возможны осадки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

25 ноября

В понедельник синоптики прогнозируют небольшое потепление на всей территории Украины. На западе термометры будут колебаться от +2 до +6 градусов, в Закарпатской области температура вырастет до +8...+10 градусов. На остальной территории днем от 0 до +3. Ночью еще сохранятся морозы: в восточных, северных и центральных областях от -3 до -7, на западе и юге от +1 до -2.

На следующей неделе в Украину придет небольшое потепление

26 ноября

Во вторник ночная температура воздуха продолжит расти. В западных и южных областях ночью прогнозируются от -2 до +2. В центральных, северных и восточных областях термометры не опустятся ниже -2...-4 градусов. Днем средняя температура по стране будет колебаться от 0 до +6, лишь на Закарпатье до +10.

На следующей неделе в Украину придет небольшое потепление

27 ноября

В среду восточные и южные области накроют дожди, на остальной территории будет сухо, но облачно. Днем средняя температура по Украине будет колебаться от +2 до +7, в Закарпатской области до +9 градусов. Ночью небольшие морозы сохранятся только в центральных, восточных и северных областях, там термометры покажут от -3 до 0.

На следующей неделе в Украину придет небольшое потепление

28 ноября

В четверг осадки отступят из южных областей, но охватят оставшуюся территорию. Несмотря на дожди, температура воздуха будет колебаться от +3 до +8, на юге и Закарпатье днем от +8 до +10 градусов. Ночью небольшие морозы будут лишь местами в центральных и северных областях, там прогнозируются до -3 градусов. В остальных регионах ночью от +2 до +4.

На следующей неделе в Украину придет небольшое потепление

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что сегодня в Украине ожидается до +12 градусов тепла. Потепление прогнозируют в Закарпатской области. На востоке сегодня ночью возможны заморозки до -14 градусов.

Сегодня на западе Украины возможен мокрый снег В Украине завтра потеплеет до +12
Новости Украины Гидрометцентр
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