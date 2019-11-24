Завтра из-за антициклона в Украине похолодает до -9

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В Киеве ночью температура снизится до -7

Завтра, 25 ноября, погода в Украине будет прохладной из-за антициклона Quincу, который удержится над страной. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По данным синоптиками, ближайшей ночью стоит ожидать заморозки до -3...-9 градусов, а днем температура будет колебаться от -3 до +4. В западных и южных областях ночью термометры покажут от -3 до +3, а днем прогнозируется от +1 до +6 градусов тепла. На Закарпатье завтра ожидается от +6 до +10. Небольшие осадки возможны на западе и в Винницкой области.

В Киеве завтра днем также будет прохолодоно и сухо. Температура днем будет колебаться от -2 до +2, а ночью опустится до -5...-7 градусов.

"Потепление и осадки - с 28-го ноября", - добавила синоптик.

Кроме того, ожидается юго-восточный ветер до 12 м/с, а на Приазовье возможны штормовые порывы.

Напомним, в Гидрометцентре прогнозировали, что сегодня в Украине ожидается до +12 градусов тепла. Рост температуры прогнозируют в Закарпатской области. На востоке сегодня ночью возможны заморозки до -14 градусов.