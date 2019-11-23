Иллюстративное фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Ранее сообщалось об 11 эвакуированных

Из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали еще 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Рятувальники евакуювали людей з острова Бірючий 23 листопада на узбережжі Азовського моря смт Кирилівка зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с. Як раніше повідомлялося, з 20 по 22 листопада впродовж яких на Азовському узбережжі вирувала негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі у смт Кирилівка Якимівського району. Так, острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою. Зранку 23 листопада співробітники ДСНС продовжили оперативно-рятувальні роботи. Техніка та особовий склад спільно з працівниками Якимівського РЕМ «Запоріжобленерго» провели роботи з відновлення обірваної лінії електропередач на острові Бірючий. О 10:30 живлення було відновлено. Завдяки оперативним і злагодженим діям та своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на суходіл ще 5 людей. Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Крім цього, рятувальники витягнули із піску трактор Т-150, який застряг під час повернення з острову на суходіл. Рятувальники ДСНС спільно з органами місцевої влади проводять постійний моніторинг та контроль за ситуацією. Наразі, повідомлень про необхідність надання допомоги пов’язаної з негодою від мешканців смт Кирилівка не надходило. Інженерна техніка та особовий склад перебувають на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження. Підрозділи Головного управління знаходяться в оперативній готовності до дій за призначенням. Загалом з початку вчорашньої доби рятувальники надали допомогу 18 людям. Опубліковано ДСНС України Субота, 23 листопада 2019 р.

Указано, что 23 ноября на побережье Азовского моря возле пгт Кирилловка сохраняется штормовая погода, ветер восточный 15-18 м/с.

"Утром 23 ноября сотрудники ГСЧС продолжили оперативно-спасательные работы. Техника и личный состав совместно с работниками Акимовского РЭС "Запорожьеоблэнерго" провели работы по восстановлению оборванной линии электропередач на острове Бирючий. В 10:30 питание было восстановлено... Спасатели доставили на сушу еще 5 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Кроме этого, спасатели вытащили из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк", - говорится в сообщении.

Так, сейчас сообщений о необходимости оказания помощи, связанной с непогодой, от жителей пгт Кирилловка не поступало.

"Инженерная техника и личный состав находятся на круглосуточном дежурстве на месте происшествия до отдельного распоряжения. Подразделения Главного управления находятся в оперативной готовности к действиям по назначению. Всего с начала вчерашних суток спасатели оказали помощь 18 людям", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, 22 ноября спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий.

Как писало РБК-Украина, в Запорожской области из-за штормовой погоды затопило базы отдыха в Кирилловке. В результате затопления двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могли самостоятельно покинуть базу. Их пришлось эвакуировать спасателям.

Кроме того, агентство писало, что в Украине на 23 ноября объявлено штормовое предупреждение. На Приазовье прогнозируют порывы до 25 м/с.