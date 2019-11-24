ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зими не буде: синоптики приголомшили теплим прогнозом

STYLERЖиття    24.11.2019 - 19:51
Зими не буде: синоптики приголомшили теплим прогнозом
Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують підвищення температури по Україні

Погода в Україні 25 листопада буде дещо тепліше, ніж в останні дні. Синоптики прогнозують підвищення стовпчиків термометрів до +10 градусів. При цьому небо буде ясним, а пориви вітру – незначними. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, погода в понеділок в Україні буде триматися переважно у плюсових позначок. У західних регіонах очікується в середньому +2... +4 градуси. На півдні також буде тепло, навіть тепліше ніж у західних областях – до +2... +5 градусів. При цьому в Закарпатській області, а також на Кримському півострові очікується аномальна "спека" – до +10 градусів. На півночі, сході і в центрі нашої країни очікується більш прохолодна температура – -2... +2 градуси.

Зими не буде: синоптики приголомшили теплим прогнозом

Осінь (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вночі очікуються заморозки. Термометри опустяться до 0... -3 градусів у західних і південних областях, в той час як на Сході України очікуються морози до -7 градусів.

Варто відзначити, що до 29 листопада синоптики прогнозують плюсові температури навіть вночі, а протягом дня максимальний рівень тепла досягне +14 градусів.

Зими не буде: синоптики приголомшили теплим прогнозом

Погода в Україні 25 листопада (скріншот: meteo.gov.ua)

Народний прогноз: 25 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо буде дощ, то відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину робили такий ритуал: у сніг, що випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться — сніг залишиться на землі. Якщо сніг у цей день випадав, то вважалося, що зима довго з місця не зрушиться і весна буде пізньою.

Мороз гризтиме щоки: українців попередили про холод і штормовий вітер Через непогоду у Франції загинули двоє людей
Новини України ГідрометцентрсиноптикиПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся