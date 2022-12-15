Зимові канікули 2022 у Харкові, Сумах і Полтаві: графік відпочинку дітей

В Україні через масштабні обстріли росіян, проблеми з електропостачанням та опаленням цьогоріч терміни зимових канікул в багатьох школах можуть змінити. Школи можуть встановлювати й переносити ці строки самостійно. Зокрема, у деяких містах діти відпочиватимуть три тижня.
Яка ситуація у школах Харкова, Сум та Полтави - читайте нижче.
Директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов розповів, що у школах канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно.
При цьому додав, що тривалість може бути різною.
Зокрема, частина громад ухвалила рішення, що у них канікули - з 26 грудня по 8 січня з можливістю потім продовжити на якийсь період.
Зараз навчання через воєнні дії на Харківщині триває дистанційно.
Загалом у школах Харківської області продовжують працювати 18 574 вчителя. Проте регіон потребує більше педагогів.
У Сумах та області зимові канікули проведуть з 26 грудня до 13 січня.
Загалом терміни проведення канікул залежать від безпекової ситуації у регіоні, функціонування інфраструктури, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.
Перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко розповів, що зимові канікули будуть тривати з 24 грудня по 8 січня наступного року.
Однак, дати можуть змінюватися через можливі перебої з електроенергією, низькими температурами всередині приміщень.
До того ж громади самі можуть визначати дати канікул та їх тривалість. У Кременчуці навчання триватиме до 31 грудня та розпочнеться 16 січня.
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