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Зимние каникулы 2022 в Харькове, Сумах и Полтаве: график отдыха детей

Когда зимние каникулы в Сумах и Харькове (фото: РБК-Украина, Юля Червинская)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине из-за масштабных обстрелов россиян, проблем с электроснабжением и отоплением в этом году сроки зимних каникул во многих школах могут измениться. Школы могут устанавливать и переносить эти сроки самостоятельно. В частности, в некоторых городах дети будут отдыхать три недели.

Какая ситуация в школах Харькова, Сум и Полтавы - читайте ниже.

Харьков

Директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов рассказал, что в школах каникулы продлятся с 30 декабря по 15 января включительно.

При этом добавил, что продолжительность может быть разной.

В частности, часть общин приняла решение, что у них каникулы - с 26 декабря по 8 января с возможностью потом продлить на какой-то период.

Сейчас обучение из-за военных действий в Харьковской области продолжается дистанционно.

Всего в школах Харьковской области продолжают работать 18574 учителя. Однако регион нуждается в большей степени педагогов.

Сумы

В Сумах и области зимние каникулы проведут с 26 декабря по 13 января.

В целом сроки проведения каникул зависят от ситуации в сфере безопасности в регионе, функционирования инфраструктуры, а также от того, был ли у школьников осенний отдых.

Полтава

Первый заместитель Полтавского городского головы Валерий Пархоменко рассказал, что зимние каникулы продлятся с 24 декабря по 8 января следующего года.

Однако даты могут изменяться из-за возможных перебоев с электроэнергией, низкими температурами внутри помещений.

К тому же, общины сами могут определять даты каникул и их продолжительность. В Кременчуге обучение продлится до 31 декабря и начнется 16 января.

Ранее мы сообщали, что школы Украины оборудуют камерами, металлодетекторами и ограждениями.

Также мы писали, как учить детей, когда выключают свет.

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