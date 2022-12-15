Зимние каникулы 2022 в Харькове, Сумах и Полтаве: график отдыха детей

Харьков

Директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов рассказал, что в школах каникулы продлятся с 30 декабря по 15 января включительно.

При этом добавил, что продолжительность может быть разной.

В частности, часть общин приняла решение, что у них каникулы - с 26 декабря по 8 января с возможностью потом продлить на какой-то период.

Сейчас обучение из-за военных действий в Харьковской области продолжается дистанционно.

Всего в школах Харьковской области продолжают работать 18574 учителя. Однако регион нуждается в большей степени педагогов.

Сумы

В Сумах и области зимние каникулы проведут с 26 декабря по 13 января.

В целом сроки проведения каникул зависят от ситуации в сфере безопасности в регионе, функционирования инфраструктуры, а также от того, был ли у школьников осенний отдых.

Полтава

Первый заместитель Полтавского городского головы Валерий Пархоменко рассказал, что зимние каникулы продлятся с 24 декабря по 8 января следующего года.

Однако даты могут изменяться из-за возможных перебоев с электроэнергией, низкими температурами внутри помещений.

К тому же, общины сами могут определять даты каникул и их продолжительность. В Кременчуге обучение продлится до 31 декабря и начнется 16 января.