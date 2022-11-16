Школи України обладнають камерами, металодетекторами і огорожами: що відомо

Школи в Україні, а також дитячі садочки та інші заклади освіти в найближчому майбутньому обладнають системами відеоспостереження, металодетекторами і спеціальними огорожами. Все це - заради безпеки дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета під час форуму "Нові виміри безпеки: виклики та рішення".

Як заклади освіти зроблять безпечнішими

За словами Шкарлета, МОН днями ініціювало створення Концепції безпечного закладу освіти.

Над її розробленням зараз працює міжвідомча група, яка аналізує теперішню ситуацію, вивчає міжнародний досвід з метою адаптації його до українських реалій, розробляє механізми упровадження.

Кінцевою метою цієї Концепції є створення безпечних умов у закладах освіти для забезпечення ефективного очного освітнього процесу.

Передбачається, що заклади освіти вже найближчим часом почнуть обладнувати:

комплексом тривожної сигналізації (КТС) із під‘єднанням до пунктів централізованого спостереження та реагування

системами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження

стаціонарними металодетекторами та необхідними огорожами.

Комплекс тривожної сигналізації (фото: mon.gov.ua)

Укриття будуть у всіх школах

Крім того, зазначив міністр, у державному бюджеті на 2023 рік на спорудження укриттів у школах передбачено 1,5 млрд грн. І вони мають бути готовими у всіх навчальних закладах до початку нового навчального року.

"Збройна агресія РФ ще більш закцентувала увагу на питанні безпеки. Та попри постійні атаки окупантів, ми продовжуємо освітній процес, спільними зусиллями долаємо всі виклики, які постають перед нами", - сказав Шкарлет.

"Освітяни, які з перших годин війни демонстрували єдність, незламність і стійкість, вбачають основним своїм призначенням виконання простої формули: "Заклад освіти - територія безпеки", - підкреслив очільник МОН.

Як захищені школи Києва

Зауважимо, що, наприклад, школи столиці сьогодні за рахунок міського бюджету охороняють представники "Муніципальної охорони".

Таке рішення ще у вересні було прийнято міською владою, аби посилити безпеку в навчальних закладах Києва.

Першим районом, де в школах запрацювала "Муніципальна охорона", став Святошинський.