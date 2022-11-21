Як навчати дітей, коли вимикають світло: секрети від досвідчених вчителів

Через постійні ракетні обстріли російських окупантів, українці змушені жити в екстримальних умовах. Зокрема, через кризу в енергетиці часто вимикають світло. А це негативно впливає на навчання дітей.

Про це повідомляє Освіторія .

Як навчати дітей, якщо немає світла

Учитель біології у київській гімназії, автор підручників із біології, телеведучий Максим Рудич розповів, що ефективно навчати дітей у разі відключень електроенергії допоможуть:

ментальні карти;

навчальні платформи;

соцмережі;

дослідження поза класом.

Зокрема, щоб допомогти учням швидко наздогнати й пригадати матеріал "втраченого" уроку, вчитель пропонує на початку наступного уроку намалювати ментальну карту (мапу думок) відповідної теми.

Такий спосіб дітям сподобається, адже їм подобається анімувати свої конспекти. Якщо учні робитимуть ментальні мапи різнокольоровими фломастерами та олівцями, тоді потрібно:

обрати головну тему ментальної карти;

від цієї теми відвести кілька ліній - це додаткові підтеми, що стосуються основної;

взаємодійте з дітьми напряму. Вони малюють карту собі в зошит, ще й активно висловлювати ідеї та здогадки.

Приклад створення ментальної карти та додаткових завдань із підручника біології для 8 - го класу (osvitoria)

За словами педагога, малювання такої мапи думок дуже швидко активізує освітню діяльність та допомагає розвивати критичне мислення.

Дослідження поза класом

Максим Рудич радить батькам придбати електронні конструктори (не потребують живлення з розетки). Під час складання схем дитина вивчить чимало важливого в темі "Електрика" та розширить сферу природничих компетентностей на новому рівні критичного мислення.

Платформа школи з матеріалами для всіх уроків

Кожній шкіл у такий не легкий період варто створити спеціальні платформи, де зберігатимуться всі матеріали, відеоуроки та навчальні медіафайли для всіх уроків.

Найпростіша з таких платформ - Classroom. Зокрема, коли включають світло, то учні можуть опрацювати тему.

Соцмережі для зв'язку з учнями

У сучасному світі вчителям варто мати з учнями чат у соцмережі, де вони зможуть спілкуватись та обговорювати різноманітні теми до уроків.

Застосунок MozaBook

Вчителька хімії Наталія Зима радить своїм учням завантажити в телефони або планшети безкоштовний застосунок MozaBook. Він працює навіть без підключення до інтернету.

І коли включають світло, то учні знають, що можна цікавенького передивитись у цей момент, а саме цифрові уроки, 3D - презентації, анімації.

Також педагог радить використати способи:

перевернутий клас;

ВШО;

форма зворотного зв'язку;

тестування без обмеження часу.

Метод перевернутого класу дуже допомагає, якщо урок пропущено, а вчителю важливо, щоб цю тему діти засвоїли якісно.

Можна діяти за таким планом: