Зимові канікули 2022 у Харкові, Сумах і Полтаві: графік відпочинку дітей

В Україні через масштабні обстріли росіян, проблеми з електропостачанням та опаленням цьогоріч терміни зимових канікул в багатьох школах можуть змінити. Школи можуть встановлювати й переносити ці строки самостійно. Зокрема, у деяких містах діти відпочиватимуть три тижня.

Яка ситуація у школах Харкова, Сум та Полтави - читайте нижче .

Харків

Директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов розповів, що у школах канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно.

При цьому додав, що тривалість може бути різною.

Зокрема, частина громад ухвалила рішення, що у них канікули - з 26 грудня по 8 січня з можливістю потім продовжити на якийсь період.

Зараз навчання через воєнні дії на Харківщині триває дистанційно.

Загалом у школах Харківської області продовжують працювати 18 574 вчителя. Проте регіон потребує більше педагогів.

Суми

У Сумах та області зимові канікули проведуть з 26 грудня до 13 січня.

Загалом терміни проведення канікул залежать від безпекової ситуації у регіоні, функціонування інфраструктури, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.

Полтава

Перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко розповів, що зимові канікули будуть тривати з 24 грудня по 8 січня наступного року.

Однак, дати можуть змінюватися через можливі перебої з електроенергією, низькими температурами всередині приміщень.

До того ж громади самі можуть визначати дати канікул та їх тривалість. У Кременчуці навчання триватиме до 31 грудня та розпочнеться 16 січня.