ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зимние каникулы 2022 в Харькове, Сумах и Полтаве: график отдыха детей

Новина українською →
Четверг 15 декабря 2022 18:30
Зимние каникулы 2022 в Харькове, Сумах и Полтаве: график отдыха детей Когда зимние каникулы в Сумах и Харькове (фото: РБК-Украина, Юля Червинская)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине из-за масштабных обстрелов россиян, проблем с электроснабжением и отоплением в этом году сроки зимних каникул во многих школах могут измениться. Школы могут устанавливать и переносить эти сроки самостоятельно. В частности, в некоторых городах дети будут отдыхать три недели.

Какая ситуация в школах Харькова, Сум и Полтавы - читайте ниже.

Харьков

Директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов рассказал, что в школах каникулы продлятся с 30 декабря по 15 января включительно.

При этом добавил, что продолжительность может быть разной.

В частности, часть общин приняла решение, что у них каникулы - с 26 декабря по 8 января с возможностью потом продлить на какой-то период.

Сейчас обучение из-за военных действий в Харьковской области продолжается дистанционно.

Всего в школах Харьковской области продолжают работать 18574 учителя. Однако регион нуждается в большей степени педагогов.

Сумы

В Сумах и области зимние каникулы проведут с 26 декабря по 13 января.

В целом сроки проведения каникул зависят от ситуации в сфере безопасности в регионе, функционирования инфраструктуры, а также от того, был ли у школьников осенний отдых.

Полтава

Первый заместитель Полтавского городского головы Валерий Пархоменко рассказал, что зимние каникулы продлятся с 24 декабря по 8 января следующего года.

Однако даты могут изменяться из-за возможных перебоев с электроэнергией, низкими температурами внутри помещений.

К тому же, общины сами могут определять даты каникул и их продолжительность. В Кременчуге обучение продлится до 31 декабря и начнется 16 января.

Ранее мы сообщали, что школы Украины оборудуют камерами, металлодетекторами и ограждениями.

Также мы писали, как учить детей, когда выключают свет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава школа каікули Сумы харков зимние каникулы