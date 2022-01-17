Зимний салат из капусты, который долго хранится в холодильнике: готовим настоящий "Провансаль"

Капуста "Провансаль" - это вкуснейший зимний салат, который долго хранится в холодильнике и отлично подходит в качестве гарнира к основным блюдам.
Рецептом салата поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Нашинкуйте капусту. Добавьте сахар и соль, помните капусту. После этого она выделит сок и уменьшится в объеме.
Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой. Натрите морковь на терке для корейской морковки или нарежьте тонкой соломкой. Измельчите чеснок. Добавьте все овощи к капусте и перемешайте.
Добавьте воду, растительное масло. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте чуть больше сахара, соли или уксуса. Также Вы можете добавить лавровый лист и черный перец горошком для аромата.
Утрамбуйте капусту рукой, сверху поставьте плоскую тарелку и груз (например, лоток или банку с водой). Оставьте в холодильнике минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.
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