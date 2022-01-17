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Зимовий салат з капусти, який довго зберігається в холодильнику: готуємо справжній "Провансаль"

Автор: Світлана Мащенко

Капуста "Провансаль" - це смачний зимовий салат, який довго зберігається в холодильнику і відмінно підходить як гарнір до основних страв.

Рецептом салату поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Капуста - 1 кг
  • Перець солодкий - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Часник - 1 зубчик
  • Вода - 100 мл (якщо капуста не соковита)
  • Рослинна олія - 50 г
  • Цукор - 50 г
  • Оцет 6% - 3-5 ст. л.
  • Сіль - 1 ч. л. з гіркою (за смаком)
  • Лавровий лист, чорний перець горошком - за смаком і за бажанням

Наріжте капусту. Додайте цукор і сіль, пам'ятайте капусту. Після цього вона виділить сік і зменшиться в обсязі.

Наріжте болгарський перець тонкою соломкою. Натріть моркву на тертці для корейської моркви або наріжте тонкою соломкою. Подрібніть часник. Додайте всі овочі до капусти і перемішайте.

Додайте воду, рослинну олію. Спробуйте на смак і при необхідності додайте трохи більше цукру, солі або оцту. Також ви можете додати лавровий лист і чорний перець горошком для аромату.

Утрамбуйте капусту рукою, зверху поставте плоску тарілку і вантаж (наприклад, лоток або банку з водою). Залиште в холодильнику мінімум на 3-4 години, а краще на ніч.

Раніше ми писали, що легендарний кухар Джеймі Олівер розкрив секрет ідеального зимового салату з недорогих українських овочів.

Також блогер поділилася рецептом тесту для чебуреків, які виходять соковитими, хрусткими і пухирчастими.

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