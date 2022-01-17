Зимовий салат з капусти, який довго зберігається в холодильнику: готуємо справжній "Провансаль"

Інгредієнти:

Капуста - 1 кг

Перець солодкий - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Вода - 100 мл (якщо капуста не соковита)

Рослинна олія - 50 г

Цукор - 50 г

Оцет 6% - 3-5 ст. л.

Сіль - 1 ч. л. з гіркою (за смаком)

Лавровий лист, чорний перець горошком - за смаком і за бажанням

Наріжте капусту. Додайте цукор і сіль, пам'ятайте капусту. Після цього вона виділить сік і зменшиться в обсязі.

Наріжте болгарський перець тонкою соломкою. Натріть моркву на тертці для корейської моркви або наріжте тонкою соломкою. Подрібніть часник. Додайте всі овочі до капусти і перемішайте.

Додайте воду, рослинну олію. Спробуйте на смак і при необхідності додайте трохи більше цукру, солі або оцту. Також ви можете додати лавровий лист і чорний перець горошком для аромату.

Утрамбуйте капусту рукою, зверху поставте плоску тарілку і вантаж (наприклад, лоток або банку з водою). Залиште в холодильнику мінімум на 3-4 години, а краще на ніч.