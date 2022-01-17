Зимовий салат з капусти, який довго зберігається в холодильнику: готуємо справжній "Провансаль"

Капуста "Провансаль" - це смачний зимовий салат, який довго зберігається в холодильнику і відмінно підходить як гарнір до основних страв.
Рецептом салату поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Наріжте капусту. Додайте цукор і сіль, пам'ятайте капусту. Після цього вона виділить сік і зменшиться в обсязі.
Наріжте болгарський перець тонкою соломкою. Натріть моркву на тертці для корейської моркви або наріжте тонкою соломкою. Подрібніть часник. Додайте всі овочі до капусти і перемішайте.
Додайте воду, рослинну олію. Спробуйте на смак і при необхідності додайте трохи більше цукру, солі або оцту. Також ви можете додати лавровий лист і чорний перець горошком для аромату.
Утрамбуйте капусту рукою, зверху поставте плоску тарілку і вантаж (наприклад, лоток або банку з водою). Залиште в холодильнику мінімум на 3-4 години, а краще на ніч.
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