Сочные, хрустящие и пузырчатые: рецепт лучшего теста для чебуреков

Вкусные, сочные чебуреки дома с хрустящим, пузырчатым тестом... Если вы думаете, что с такой задачей нереально справиться своими руками у кухонной плиты, мы со Styler покажем вам, что это не так.

Блогер уверяет, что тесто, приготовленное по этому рецепту, получается очень тонко раскатать, при этом оно хорошо удерживает сочную начинку, не рвется, а при обжаривании аппетитно пузырится.

Ингредиенты для теста:

Мука - 250 г

Вода (кипяток) - 120 г

Растительное масло рафинированное - 2 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Состав начинки:

Свинина - 150 г

Говядина - 150 г

Лук - 1 шт. (80 г)

Вода - 50-60 мл (в зависимости от исходной жирности и сочности фарша)

Соль - по вкусу

Черный перец - по вкусу

Скриншот: Такими получатся наши чебуреки

Пошаговое приготовление

В кипяток добавьте соль и растительное масло. Влейте смесь в муку и замесите ложкой тесто. Когда тесто немного остынет, вымешайте его руками 5-6 минут.

Тесто положите в пищевую пленку или пакет и оставьте отдыхать на 30 минут.

Смешанный фарш вкуснее, чем фарш из одного вида мяса, поэтому лучше использовать свинину и говядину. Мясо пропустите через мясорубку. Лук можно тоже пропустить через мясорубку или очень мелко нарубить ножом.

Тесто разделите на 8 частей. Раскатайте очень тонкую лепешку диаметром 24 см. На одну половину положите столовую ложку с горкой фарша, распределите, не доходя до краев на 1,5 см. Накройте второй частью лепешки, выпустите воздух. Очень тщательно соедините края. Ножом для пиццы или при помощи тарелки ровно обрежьте края.

Жарьте в большом количестве растительного масла на умеренном огне до румяной корочки с каждой стороны. Готовые чебуреки выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Такие чебуреки подаются к столу горячими.