Легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеального зимнего салата из недорогих украинских овощей
Рецепт зимнего салата от Джейми Оливера - уникальное сочетание таких простых овощей, как капуста, морковь, лук с оригинальным соусом на основе молока.
Об этом пишет Telegram-канал SHUBA FOOD.
Ингредиенты:
- Красноголовая капуста - 1/2 шт.
- Капуста белокочанная - 1/2 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Лук зеленый - 30 г
- Молоко - 300 г
- Консервированные анчоусы - 4 шт.
- Чеснок - 6 зубчиков
- Белый винный уксус - 2 ст. л.
- Оливковое масло - 6 ст. л.
- Дижонская горчица - 1 ч. л.
- Тыквенные семечки - 30 г
- Мята, веточки - 4 шт.
Фото: Так будет выглядеть наш салат (t.me/shubafood)
Пошаговое приготовление салата
- Помойте и измельчите длинными полосками капусту. Помойте, очистите и мелко нарежьте морковь или натрите на салатной терке. Помойте и измельчите зеленый лук.
- Переложите все овощи в большую миску.
- Очистите и измельчите чеснок. Налейте в глубокий ковшик молоко, добавьте к нему анчоусы с чесноком и доведите смесь до кипения. Проварите чеснок с анчоусами на небольшом огне 10 минут.
- Перелейте смесь в глубокую чашу или в другую кастрюлю. Добавьте уксус, горчицу, масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и добавьте тот ингредиент, которого, по вашему мнению, недостаточно.
- Полейте соусом овощи и перемешайте салат руками.
- Помойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами листья мяты.
- Возьмите сковороду и разогрейте на ней тыквенные семечки без добавления масла. Рассыпьте теплые семена по салату.
- Порвите листы мяты и разложите сверху.
Кто такой Джейми Оливер
46-летний Джейми - самый известный британский шеф-повар, который своими рецептами и оригинальным подходом к готовке снискал мировую известность.
Он не только повар, но также ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания, автор известных книг по кулинарии. Джейми владеет ресторанами по всему миру, а его семейное состояние оценивается в 150 млн фунтов стерлингов.
Джейми Оливер уже более двадцати лет женат на модели Джульет "Джулс" Нортон, с которой воспитывает пятерых детей.
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