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Легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеального зимнего салата из недорогих украинских овощей

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Среда 12 января 2022 10:20
Легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеального зимнего салата из недорогих украинских овощей Коллаж РБК-Украина: Джейми Оливер дал рецепт зимнего салата
Автор: Светлана Мащенко

Рецепт зимнего салата от Джейми Оливера - уникальное сочетание таких простых овощей, как капуста, морковь, лук с оригинальным соусом на основе молока.

Об этом пишет Telegram-канал SHUBA FOOD.

Ингредиенты:

  • Красноголовая капуста - 1/2 шт.
  • Капуста белокочанная - 1/2 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук зеленый - 30 г
  • Молоко - 300 г
  • Консервированные анчоусы - 4 шт.
  • Чеснок - 6 зубчиков
  • Белый винный уксус - 2 ст. л.
  • Оливковое масло - 6 ст. л.
  • Дижонская горчица - 1 ч. л.
  • Тыквенные семечки - 30 г
  • Мята, веточки - 4 шт.

Легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеального зимнего салата из недорогих украинских овощей

Фото: Так будет выглядеть наш салат (t.me/shubafood)

Пошаговое приготовление салата

  1. Помойте и измельчите длинными полосками капусту. Помойте, очистите и мелко нарежьте морковь или натрите на салатной терке. Помойте и измельчите зеленый лук.
  2. Переложите все овощи в большую миску.
  3. Очистите и измельчите чеснок. Налейте в глубокий ковшик молоко, добавьте к нему анчоусы с чесноком и доведите смесь до кипения. Проварите чеснок с анчоусами на небольшом огне 10 минут.
  4. Перелейте смесь в глубокую чашу или в другую кастрюлю. Добавьте уксус, горчицу, масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и добавьте тот ингредиент, которого, по вашему мнению, недостаточно.
  5. Полейте соусом овощи и перемешайте салат руками.
  6. Помойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами листья мяты.
  7. Возьмите сковороду и разогрейте на ней тыквенные семечки без добавления масла. Рассыпьте теплые семена по салату.
  8. Порвите листы мяты и разложите сверху.

Кто такой Джейми Оливер

46-летний Джейми - самый известный британский шеф-повар, который своими рецептами и оригинальным подходом к готовке снискал мировую известность.

Он не только повар, но также ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания, автор известных книг по кулинарии. Джейми владеет ресторанами по всему миру, а его семейное состояние оценивается в 150 млн фунтов стерлингов.

Джейми Оливер уже более двадцати лет женат на модели Джульет "Джулс" Нортон, с которой воспитывает пятерых детей.

Ранее Джейми рассказал, как приготовить идеальный жареный картофель.

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