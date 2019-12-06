Синоптики рассказали о погоде в выходные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается преимущественно солнечная погода без существенных осадков

Погода в Украине в выходные, 7-8 декабря, будет без существенных осадков и с минусовыми значениями ночью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, в субботу в центрально-западной части страны, а также на севере и востоке ожидается от 0 до +5 градусов днем и от +1 до -4 мороза ночью. В южной части Украины будет теплее - ожидается от +6 до +9 днем и от 0 до +3 ночью. Существенных осадков днем и ночью по всей территории страны не ожидается.

Фото: погода в субботу, 7 декабря (meteo.gov.ua)

В воскресенье температура воздуха будет без существенных изменений. В Черниговской, Житомирской, Ровенской, Луцкой и Львовской области ожидается дождь.

Фото: погода в воскресенье, 7 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине сегодня, 6 декабря, отметится дневным потеплением до +9 градусов, а также ночными заморозками до -11. Сегодня осадков в Украине ожидать не стоит, днем существенно потеплеет до +5...+7 градусов. В южных областях днем термометры покажут до +7...+9 градусов.

Ранее в "Укравтодоре" предупредили водителей о гололедице и снеге на автомобильных дорогах Украины. Гололедица и снег возможны на автодорогах в Луганской, Ивано-Франковской и Ровенской области.