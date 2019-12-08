Зима не повернеться: синоптики приголомшили прогнозом

Погода в Україні в грудні (колаж РБК-Україна)

В Україні очікується тепла та суха погода

Погода в Україні з понеділка по п'ятницю, з 9 по 13 грудня, буде по-осінньому теплою і сухою. Середній рівень тепла по Україні в цей період складе +2... +6 градусів. У нічний час термометри опустяться до невеликих "мінусів". Протягом усього робочого тижня опадів не очікується.

З 9 по 11 грудня на всій території України буде триматися тепла погода. Традиційно, найтепліше буде у західних та приморських регіонах - +5...+10 градусів. У центральних, північних та східних областях очікується трохи більш прохолодна, але все ще аномально тепла погода - +3... +7 градусів Цельсія. При цьому в нічний час синоптики прогнозують в деяких регіонах до -2 градусів морозу. В інших же областях після заходу сонця 0... +4 градуси.

У Києві температура триматиметься на рівні +4... +6 градусів протягом трьох днів.

Погода в Україні з 9 по 11 грудня (скріншоти: meteo.gov.ua)

Вже з 12 грудня в Україні буде спостерігатися незначне похолодання. У західних, північних, центральних і східних регіонах рівень тепла буде приблизно однаковим – 0... +4 градуси Цельсія. У приморських областях трохи вище - +2... +6 градусів. У нічний час морози сягнуть -3... градусів. Найтепліше в нічний час буде в Одеській області, де термометри покажуть +1... +3 градуси.

У Києві температура буде триматися біля позначки +1... +3 градусів з 12 по 13 грудня.

Погода в Україні з 12 по 13 грудня (скріншоти: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики різко змінили прогноз на грудень.