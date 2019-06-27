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Сумерки в Чернобыле: в сеть попало фото загадочного свечения

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 18:11
Сумерки в Чернобыле: в сеть попало фото загадочного свечения
Панорамный снимок загадочного свечения в Чернобыле (коллаж РБК-Украина)

Фото из Зоны отчуждения в Чернобыле вызвало ажиотаж в сети

Чернобыльскую Зону отчуждения показали на панорамном снимке. В сеть потрясающее фото выложил его автор Александр Сирота, замглавы общественного совета при Госагентстве по Управлению зоной отчуждения.

Невероятно яркое свечение на горизонте, которое можно было наблюдать при заходе Солнца в период сумерек, вызвает невероятный восторг, но при этом и ряд вопросов.

"Летнее, яркое и палящее солнце передает эстафету загадочным сумеркам чернобыльской ночи..." - подписал фото Сирота.

Панорамный снимок загадочного свечения в Чернобыле (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Отметим, что некоторые пользователи сети заметили не так красоту заката и свечение, как качество дорог в Зоне отчуждения.

"Дороги лучше, чем у нас в Киеве..." - написал один из пользователей Facebook.

"Так а чего ты хотел, когда там 33 года толком никто не ездит, кроме как раз на раз машина проедет и то в две недели", - ответил ему другой юзер.

Сумерки в Чернобыле: в сеть попало фото загадочного свечения

скрин: facebook.com/dazv.gov.ua

Напомним, недавно первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщалось ранее, режиссер Андрей Приймаченко обвинил создателей сериала "Чернобыль" в том, что они якобы использовали его собственный видеоролик в создании фильма и при этом не обращались к нему по поводу разрешения. 

Также мы писали о том, что создатели сериала "Чернобыль" сделали заявление о продолжении.

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