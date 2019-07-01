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Природа всегда побеждает: появились новые впечатляющие снимки Чернобыля

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 20:05
Природа всегда побеждает: появились новые впечатляющие снимки Чернобыля
Чернобыль показали на новых впечатляющих фото (коллаж: РБК-Украина)

Новые снимки Чернобыля демонстрируют силу природы к возрождению

Чернобыльскую АЭС и город Припять в Зоне отчуждения показали на невероятных снимках, которые демонстрируют способность природы восстанавливаться и занимать пространство, когда оттуда уходит человек. В сеть выложили ряд потрясающих фото.

Судя по изменениям, которые произошли в Зоне отчуждения за последние 33 года, можно увидеть, что природе совсем не мешает высокий радиационный фон.

Природа всегда побеждает: появились новые впечатляющие снимки Чернобыля

Чернобыль показали на новых впечатляющих фото (фото: instagram.com)

На этих снимках видно, что все творения человека с каждым годом разрушаются, и лишь природа, обладающая способностью в ежегодному самовосстановлению, буяет и процветает возле Чернобыльской АЭС.

 

Чернобыль показали на новых впечатляющих фото (фото: instagram.com)

Отметим, что благодаря, огромному количеству зелени, пустующие детские горки и аттракционы выглядят уже не так пугающе.

 

Чернобыль показали на новых впечатляющих фото (фото: instagram.com)

А некоторые творения природы походят на тренды в сфере ландшафтного дизайна.

 

Чернобыль показали на новых впечатляющих фото (фото: instagram.com)

Увы, подобное буйство красок можно наблюдать лишь поздней весной, летом и ранней осенью. Когда же зелень засыпает на зиму, все уродство ржавчины и разрушенных зданий вновь напоминает нам, что это мертвое место.

 

Чернобыль показали на новых впечатляющих фото (фото: instagram.com)

Напомним, недавно первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщалось ранее, режиссер Андрей Приймаченко обвинил создателей сериала "Чернобыль" в том, что они якобы использовали его собственный видеоролик в создании фильма и при этом не обращались к нему по поводу разрешения. 

Также мы писали о том, что создатели сериала "Чернобыль" сделали заявление о продолжении.

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